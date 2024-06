Circuito Literário de Pernambuco (CLIPE) chega a Região Metropolitana do Recife; feira segue até a próxima segunda-feira (3)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Última etapa do Circuito Literário também contempla as Zonas da Mata

A última etapa do Circuito Literário de Pernambuco (CLIPE), denominada Etapa Região Metropolitana e Zonas da Mata, segue até a próxima segunda-feira (3). A feira está sendo realizada no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e conta com estandes de editoras estaduais e nacionais.

Os servidores da Secretaria Estadual de Educação que estiverem em pleno exercício de suas funções poderão usufruir do Bônus Livro no valor de R$ 1 mil para professores e R$ 500 para analistas e assistentes.



"Estamos investindo muito na formação dos nossos profissionais de educação, dando a oportunidade para que eles tenham acesso à compra de livros e brinquedos pedagógicos. O Circuito Literário de Pernambuco foi descentralizado este ano, já passamos pelo Agreste e Sertão e agora chegamos na Região Metropolitana do Recife. Isso faz parte de uma série de investimentos que estamos fazendo junto a estes profissionais da rede estadual, para permitir que todos possam crescer, continuar alcançando seus sonhos e desenvolvendo melhor as suas atividades", destacou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

De acordo com a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Tarcia Silvia, nesta etapa, mais de 18 mil profissionais foram contemplados com o Bônus Livro. “O bônus facilita o acesso à leitura, fazendo com que os profissionais adquiram mais livros para que possam ampliar o debate em torno do direito à igualdade, à equidade e à contemplação da diversidade”, ressaltou.

Com o tema "Culturas periféricas de saberes ancestrais: educação, diversidade e equidade", o CLIPE busca promover o debate sobre educação, diversidade e igualdade racial em solo pernambucano, com uma programação vasta e diversificada, segundo o Executivo estadual.

ANTECIPAÇÃO DO CLIPE É QUESTIONADO

Na semana passada, a Comissão de Educação e Cultura (CEC) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) solicitou ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) a instauração de Auditoria Especial para apurar a contratação por inexigibilidade e destinação de recursos públicos estaduais à Associação do Nordeste de Distribuidores e Editoras de Livros – Andelivros, que está promovendo e executando o evento, bem como uma medida cautelar para analisar a eventual necessidade de suspensão imediata das supostas ilegalidades.

No entanto, o presidente do colegiado, o deputado estadual Waldemar Borges (PSB) questionou o fato de que o Clipe estava programado para ocorrer de 30 de maio a 6 de junho na Arena de Pernambuco, e teve seu calendário modificado.

“Anteciparam a realização do CLIPE, numa manobra para evitar que o TCE-PE tivesse tempo hábil para se pronunciar sobre a Cautelar requerida pela Comissão de Educação e Cultura, uma vez que o prazo de resposta da Secretaria Estadual de Educação esgota-se no dia 30, exatamente o dia em que o evento deveria começar. O TCE, portanto, só pode se pronunciar após essa resposta”, declarou o parlamentar.

No entendimento do deputado Waldemar Borges, trata-se de uma tentativa para criar um fato consumado de tal maneira que quando a Secretaria tivesse que responder ao TCE-PE o evento já estivesse em curso. “Para mim essa antecipação soa quase como uma confissão de culpa”, ressalta.



Ele aponta ainda que com essa antecipação casuística e de última hora, o evento está sendo realizado em péssimas condições. “Não houve tempo nem para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado. O evento está sendo realizado com as pessoas morrendo de calor, usando leque para amenizar a situação e com goteiras para todos os lados. A lama, as goteiras o calor e a desorganização dos quiosques das editoras estão gerando um caos que atormenta expositores e o público que vai ao evento. É uma vergonha”, enfatiza o presidente da Comissão de Educação e Cultura.