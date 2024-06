Pernambuco tem 59% dos estudantes alfabetizados na idade certa; meta supera a média nacional em alfabetização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nessa terça-feira (28), o 1º Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada. Segundo os dados, 59% dos estudantes pernambucanos estão alfabetizados na idade certa, de acordo com os parâmetros definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o 2º ano do ensino fundamental.

Pernambuco ultrapassou a meta estabelecida pelo MEC para 2023, que era de 45%. Já em comparação à última avaliação, realizada em 2021, o Estado mais que dobrou o percentual de estudantes alfabetizados na idade certa, saltando de 28% para 59%, representando um aumento de 114%. Em 2019, ocupava a 15ª posição no ranking, caindo para 16ª em 2021. No entanto, em 2023, subiu para a 9ª colocação, estando agora entre os dez melhores Estados do Brasil.

Mas ainda há um longo caminho a percorrer, já que as metas apresentadas pelo MEC são progressivas. Em 2024, o objetivo é alcançar pelo menos 62% de estudantes alfabetizados no Estado; em 2025 esse índice sobe para 66%; enquanto para o ano de 2026, a projeção chega a 69% da meta final.

Outro destaque foi a alta taxa de participação dos estudantes nas avaliações, com 92% dos estudantes avaliados, sendo o terceiro melhor Estado avaliado neste quesito.

MÉDIA NACIONAL

Em 2023, 56% das crianças brasileiras das redes públicas alcançaram o patamar de alfabetização para o 2º ano do ensino fundamental. Com esse resultado, o Brasil recuperou o desempenho de alfabetização anterior à pandemia de covid-19.

O Indicador Criança Alfabetizada pode ser calculado a partir do alinhamento nacional dos dados apurados pelas avaliações aplicadas pelos estados em 2023, tendo contado com a participação de 85% dos alunos das redes públicas brasileiras.

“Esse indicador é extremamente representativo para Pernambuco. Ficamos pela primeira vez acima da média nacional e em segundo lugar na região Nordeste. Isso é muito importante. Chegamos à 9ª colocação, superando a meta deste ano, que era voltar para os índices pré-pandêmicos. Significa dizer que a gente está trabalhando no sentido de ampliar o direito à alfabetização das crianças no estado de Pernambuco. E essa ação será fortalecida ainda mais a partir de 2024”, destacou a secretária de Desenvolvimento da Educação, Tárcia Silva.



Para os próximos anos, o MEC estabeleceu metas progressivas nacionais de alfabetização dos estudantes da rede pública, seguindo o padrão nacional de desempenho da criança alfabetizada. Esse padrão foi estabelecido em 743 pontos na escala do Saeb pela Pesquisa Alfabetiza Brasil, aplicada pelo Inep para determinar o ponto de corte que indica a alfabetização de uma criança ao final do 2º ano do ensino fundamental.

“O resultado demonstra a mobilização e o incentivo promovidos pelo Governo do Estado através dos formadores bolsistas que atuam com foco na alfabetização e entrega de livros para estudantes e professores de todos os municípios pernambucanos”, ressaltou a secretária.

No total, o Estado recebeu R$ 39 milhões em investimentos referentes ao Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, desde que o programa foi implementado pelo governo federal em junho de 2023.