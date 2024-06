Absorventes higiênicos são distribuídos nas escolas estaduais de Pernambuco e beneficia mais de 250 mil estudantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cada pessoa contemplada receberá três pacotes do produto por mês, com oito unidades por pacote

Mais de um 1,5 milhão de absorventes higiênicos estão sendo entregues nas escolas da Rede Estadual de Pernambuco, garantindo dignidade menstrual a mais de 250 mil estudantes. A iniciativa faz parte do Programa de Distribuição Gratuita de Absorventes Higiênicos, instituída pela Lei Estadual 18.258/2023.

Entre outros objetivos, essa política pública pretende evitar que estudantes que menstruam se ausentem das aulas pela falta do absorvente, combatendo a evasão escolar e promovendo atenção integral à saúde dessas pessoas.



Segundo a Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE), essa é apenas a primeira remessa de absorventes entregues nas unidades de ensino estaduais. Cada pessoa contemplada receberá três pacotes do produto por mês, com oito unidades por pacote. A pasta explica que a quantidade é suficiente para prevenir doenças decorrentes do uso prolongado desse item íntimo.

MATERIAIS IMPRÓPRIOS

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), muitas pessoas utilizam materiais impróprios para absorver o sangue menstrual. No Brasil, 33% das mulheres já usaram papel higiênico no lugar do absorvente, o que pode resultar em doenças e infecções urogenitais, câncer de colo de útero ou Síndrome do Choque Tóxico. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que uma a cada quatro meninas falta à escola no Brasil durante a menstruação.

“Ao implementar essa ação de entrega de absorventes, estamos garantindo que todas as pessoas que menstruam possam frequentar as aulas com regularidade e dignidade, promovendo um ambiente escolar mais inclusivo e equitativo. Essa iniciativa é essencial para assegurar que a menstruação não seja um impedimento ao direito à educação”, defende Cecília Alcântara, coordenadora do Programa Saúde na Escola da SEE.