Projeto promove cursos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O projeto “Reincluir Vidas”, está oferecendo cursos de qualificação nas áreas de empreendedorismo social, inteligência emocional, inclusão digital e gastronomia. Capitaneado pela ONG Saravida, uma Organização da Sociedade Civil fundada há mais de 20 anos, e realizada em parceria com o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a iniciativa visa a criação de negócios, produtos ou serviços, a geração de empregos, renda e autoconfiança.

O “Reincluir Vidas” é oferecido exclusivamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto é desenvolvido nos municípios de Recife, Paulista e Vitória de Santo Antão. Cada turma é formada por 25 pessoas e tem carga horária de 30h aulas.

"A reinserção social é um dos maiores desafios enfrentados pelas pessoas que sofrem decorrência do uso abusivo do crack, álcool e outras drogas, e que se encontram em vulnerabilidade e risco social em decorrência dessa relação. Podemos afirmar que esta ação possibilita a restauração de 'sonhos' dessas pessoas. É dar oportunidade para que eles tenham um novo propósito de vida", afirmou Sandro Nascimento, coordenador de Qualificação da Saravida.

Para se candidatar a uma vaga é necessário ser maior de 18 anos e não há exigência de escolaridade. As inscrições podem ser realizadas pelo Whatsapp (81) 3222-2728 ou presencialmente na sede da ONG Saravida, localizada na Rua do Sossego, nº 239, no bairro da Boa Vista.

"Eu fiz o curso de inclusão digital. Foi um curso muito completo. Eu realmente não tinha noção nenhuma de internet e atualmente eu tenho trabalhado em lugares que tem me pedido isso, sabe, uma noção de computação para atualizar planilhas e nessa semana eu aprendi sobre isso, sobre como mexer na internet, como utilizar as planilhas e foi um tempo muito precioso para mim", relatou Daniela Ferreira de Souza.

"Quem é usuário de qualquer droga passa a ser invisível para a sociedade. Eu terminei o meu tratamento há seis meses e com o curso tenho a oportunidade de traçar um novo caminho", completou.