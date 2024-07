Novo secretário de Educação de Pernambuco defende ampliação do ensino em tempo integral: "Vamos apoiar os municípios"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco oficializou, na manhã desta quinta-feira (4), a entrega de 265 novos veículos escolares, por meio do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE). Foram disponibilizados 232 ônibus e 33 vans adaptadas para 153 municípios pernambucanos, sendo este o quarto repasse de veículos escolares. O valor do investimento ultrapassa os R$ 100 milhões, e com esta nova remessa já são 629 veículos entregues pelo Estado.



“Os ônibus e vans entregues hoje são adaptados e modernos, para levar nossos estudantes com segurança por estradas de terra a locais de difícil acesso. Também garantimos o dobro do valor que se pagava anteriormente pelo transporte escolar de repasse aos municípios. Tenho recebido um retorno muito positivo dos prefeitos e prefeitas, porque eles têm nos dito que agora o transporte escolar consegue pagar os seus custos”, destacou a governadora Raquel Lyra.

A solenidade, que reuniu prefeitos, secretários municipais e deputados estaduais, também marcou a primeira agenda do novo secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider. Recém empossado pela governadora Raquel Lyra, em ato realizado nessa quarta-feira (3), o novo titular fez questão de deixar claro que seguirá a risca a cartela de projetos programa de governo, conforme determinação da chefe do Executivo estadual, que coloca com uma das prioridades o regime de colaboração com os municípios.

“O Juntos pela Educação prevê não só a entrega de ônibus, mas o apoio nos projetos de alfabetização, que vai ter o apoio técnico da secretaria junto com os municípios. A construção de creches e o pagamento do primeiro ano do Fundeb, porque a gente sabe que não adianta entregar a creche porque a gente só tem o dinheiro que vem do governo federal um ano depois”, declarou Schneider. Referindo-se ao Programa Estadual de Incentivo a Novas Turmas de Educação Infantil.



Outro ponto elencado pelo ex-secretário de educação municipal de São Paulo foi com relação à ampliação da rede de ensino de tempo integral para estudantes do ensino fundamental. "Nós precisamos pegar essa boa história que o Estado já tem, para trabalhar a redução das desigualdades entre os alunos pernambucanos", afirmou.

Sobre o desafio de tocar o Juntos pela Educação, cujo orçamento é da ordem de R$ 5 bilhões, Alexandre Schneider afirmou à coluna Enem e Educação que já estuda os projetos referentes à manutenção da estrutura física das escolas, principalmente com relação a climatização das unidades de ensino.

"Pernambuco tem hoje 404 escolas climatizadas, na gestão de Raquel foram 158, ou seja, 40% das escolas que foram climatizadas na atual gestão. Então temos que dar seguimento a isso. A dificuldade é que muitas vezes não temos estrutura de energia para colocar a climatização, então vamos trabalhar junto com a empresa de energia daqui", disse.





Governadora de PE, Raquel Lyra realiza evento para entrega de ônibus escolares para as cidades de Pernambuco.Novo Secretário de Educação de Pernambuco Alexandre Schneider assume Secretaria de Educação. - Guga Matos/JC Imagem

ACENO POLÍTICO



Alexandre Schneider assumiu a Secretaria de Educação e Esportes no lugar de Ivaneide Dantas, então titular da desde o início do governo Raquel Lyra. A exoneração foi feita "a pedido", mas o nome do novo secretário tem sido relacionado a um aceno do chefe do Executivo ao partido PSD, presidido nacionalmente pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab.



Schneider atuou na gestão de Kassab, entre 2006 e 2012, sendo posteriormente indicado para compor a vice na chapa encabeçada por José Serra (PSDB), na disputa pela prefeitura de São Paulo. Com a chegada do novo secretário ao alto escalão do governo, Raquel Lyra estaria mais próxima de deixar o partido do qual se elegeu prefeita e governadora, o PSDB.



Questionada pela coluna Enem e Educação sobre a indicação do novo titular da Educação, a governadora apenas afirmou que já conhecia o trabalho do ex-secretário há mais de dez anos e que ele a ajudou quando foi prefeita de Caruaru. “Ele me ajudou muito, fazendo troca de conhecimentos de São Paulo para Caruaru sobre como poderíamos avançar nas vagas de creches, sobre como a gente poderia desenvolver a nova Base Nacional Comum Curricular. Ele também trabalhou em consultorias técnicas que foram para o meu município”, explicou a governadora.



“Agora recentemente também liderando o projeto da Fundação Paulista de Economia para trabalhar com a gente, com o equilíbrio fiscal. Eu conheço o trabalho dele de perto, seja como secretário de educação, como consultor, como secretário de governo de São Paulo, secretário de Defesa Social, e trouxe ele para somar ao nosso time. Tenho certeza que ele vai nos ajudar a levar Pernambuco para um outro patamar e permitir que possamos ter uma educação de mais qualidade e que não esteja restrita ao ensino médio”, completou Raquel Lyra.

O novo secretário de Educação, Alexandre Schneider, participou ao lado da governadora Raquel Lyra, da solenidade que marcou a entrega de 265 veículos escolares aos municípios pernambucanos - Guga Matos/JC Imagem Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, realiza evento para entrega de 232 ônibus escolares e 33 vans adaptadas - Guga Matos/JC Imagem Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, realiza evento para entrega de 232 ônibus escolares e 33 vans adaptadas - Guga Matos/JC Imagem O novo secretário de Educação, Alexandre Schneider, participou ao lado da governadora Raquel Lyra, da solenidade que marcou a entrega de 265 veículos escolares aos municípios pernambucanos - Guga Matos/JC Imagem Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra .realiza evento para entrega de ônibus escolares para as cidades de Pernambuco - Guga Matos/JC Imagem Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, realiza evento para entrega de 232 ônibus escolares e 33 vans adaptadas - Guga Matos/JC Imagem

LISTA DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM OS VEÍCULOS ESCOLARES:

- Afogados da ingazeira - Ônibus (1)

- Afrânio - Ônibus (1) / Van(1)

- Agrestina - Ônibus (1)

- Água preta - Ônibus (2)

- Águas belas - Ônibus (1)

- Alagoinha - Ônibus (2)

- Aliança - Ônibus (2)

- Araçoiaba - Ônibus (2)

- Araripina - Ônibus (3)

- Arcoverde - Ônibus (2) / Van(1)

- Barra de Guabiraba - Ônibus (2)

- Barreiros - Ônibus (2) / Van(1)

- Belém de Maria - Ônibus (2)

- Belém de São Francisco - Ônibus (2)

- Belo Jardim - Ônibus (2) / Van(1)

- Betânia - Ônibus (1)

- Bezerros - Ônibus (2) / Van(1)

- Bodocó - Ônibus (1)

- Bom Conselho - Ônibus (1)

- Bom Jardim - Ônibus (2 )/ Van(1)

- Bonito - Ônibus (1)

- Brejinho - Ônibus (1)

- Brejo da Madre de Deus - Ônibus (2)

- Buenos Aires - Ônibus (2)

- Buíque - Ônibus (1) / Van (1)

- Cabo de Santo Agostinho - Ônibus (2) / Van(1)

- Caetés - Van (1)

- Cabrobó - Ônibus (1)

- Cachoeirinha - Ônibus (1)

- Calçados - Ônibus (1)

- Camaragibe - Ônibus (2) / Van(1)

- Camocim de São Félix - Ônibus (2)

- Camutanga - Ônibus (1)

- Capoeiras - Ônibus (1)

- Carnaubeira da penha - Ônibus (2)

- Carpina - Ônibus (1)

- Caruaru - Ônibus (3)

- Casinhas - Ônibus (1)

- Catende - Ônibus (2)

- Cedro - Ônibus (1)

- Condado - Ônibus (2)

- Cortês - Ônibus (2)

- Cupira - Ônibus (2)

- Custódia - Ônibus (2)

- Dormentes - Ônibus (1)

- Escada - Ônibus (2)

- Exu - Ônibus (2) / Van(1)

- Feira Nova - Ônibus (2)

- Ferreiros - Ônibus (2)

- Flores - Ônibus (1)

- Floresta - Ônibus (1)

- Gameleira - Ônibus (2)

- Garanhuns - Ônibus (1)

- Glória do Goitá - Ônibus (2)

- Goiana - Ônibus (1)

- Granito - Ônibus (1)

- Gravatá - Ônibus (1)

- Ibimirim - Ônibus (2) / Van(1)

- Ibirajuba - Ônibus (2)

- Igarassu - Ônibus (2)

- Iguaracy - Ônibus (2)

- Ilha de Itamaracá - Ônibus (1)

- Inajá - Ônibus (2)

- Ipojuca - Ônibus(1)/Van(1)

- Ipubi - Ônibus (1)

- Itacuruba - Ônibus (1)

- Itaíba - Ônibus (1)

- Itambé - Ônibus (2)

- Itapissuma - Ônibus (2)

- Itaquitinga - Ônibus (2)

- Jaboatão dos Guararapes - Ônibus (2) / Van(1)

- Jaqueira - Ônibus (2)

- Jataúba - Ônibus (1)

- Jatobá - Ônibus (1)

- Joaquim nabuco - Ônibus (2)

- Jucati - Ônibus (1)

- Jupi - Ônibus (1)

- Lagoa do carro - Ônibus (2)

- Lagoa do ouro - Ônibus (1)

- Lagoa dos gatos - Ônibus (2)

- Lagoa grande - Ônibus (1)

- Lajedo - Ônibus(1)/Van(1)

- Limoeiro - Ônibus (2)/Van(1)

- Macaparana - Ônibus (2)

- Manari - Ônibus (2)

- Maraial - Ônibus (2)

- Moreilândia - Ônibus (2)

- Moreno - Ônibus (2)

- Nazaré da mata - Ônibus (2) / Van(1)

- Olinda - Ônibus (2)

- Orobó - Ônibus (2)

- Orocó - Ônibus (1)

- Ouricuri - Ônibus (2) / Van(1)

- Palmares - Ônibus (2) / Van(1)

- Palmeirina - Ônibus (2)

- Paranatama - Ônibus (1)

- Parnamirim - Ônibus (1)

- Passira - Ônibus (2)

- Paudalho - Ônibus (3) / Van(1)

- Paulista - Ônibus (2)

- Pedra - Ônibus (1)

- Pesqueira - Ônibus(1) / Van(1)

- Petrolândia - Van (1)

- Primavera - Van(1)

- Ribeirão - Van (1)

- Poção - Ônibus (2)

- Quipapá - Ônibus (1)

- Quixaba - Ônibus (1)

- Riacho das Almas - Ônibus (2)

- Rio Formoso - Ônibus (2)

- Sairé - Ônibus (2)

- Salgadinho - Ônibus (2)

- Salgueiro - Ônibus (1)

- Saloá - Ônibus (2)

- Sanharó - Ônibus (1)

- Santa Cruz - Ônibus (1)

- Santa Cruz da Baixa Verde - Ônibus (2)

- Santa Cruz do Capibaribe - Ônibus (2) / Van(1)

- Santa Filomena - Ônibus (2)

- Santa Maria da Boa Vista - Ônibus (1)

- Santa Maria do Cambucá - Ônibus (2)

- São Benedito do Sul - Ônibus (2)

- São Bento do Una - Ônibus (1) / Van(1)

- São Caetano - Ônibus (1) / Van(1)

- São João - Ônibus (1) /Van (1)

- São Joaquim do Monte - Ônibus (2)

- São José do Belmonte - Ônibus (1)

- São José do Egito - Van (1)

- São Lourenço da Mata - Van (1)

- São Vicente Férrer - Ônibus (2)

- Serrita - Ônibus (2)

- Sertânia - Ônibus(1) / Van(1)

- Tacaratu - Van(1)

- Timbaúba - Van (1)

- Sirinhaém - Ônibus (2)

- Solidão - Ônibus (1)

- Surubim - Ônibus (1)

- Tabira - Ônibus (1)

- Tacaimbó - Ônibus (1)

- Taquaritinga do Norte - Ônibus (2)

- Terezinha - Ônibus (1)

- Terra nova - Ônibus (1)

- Tracunhaém -Ônibus (2)

- Trindade - Ônibus (1)

- Triunfo - Ônibus (2)

- Tupanatinga - Ônibus (2)

- Tuparetama - Ônibus (1)

- Venturosa - Ônibus (2) / Van(1)

- Verdejante - Ônibus (1)

- Vertente do Lério - Ônibus (2)

- Vertentes - Ônibus (2)

- Vicência - Ônibus (2)

- Xexéu - Ônibus (2)