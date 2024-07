Confira o novo calendário acadêmico da UFPE e das outras universidades federais após a greve dos docentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o fim da greve dos professores e professoras das universidades federais, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou, os ajustes no calendário acadêmico da graduação para os semestres letivos de 2024.1 e 2024.2.

Iniciado no dia 15 de abril, o primeiro semestre letivo foi retomado nessa quinta-feira (4) pelos docentes que aderiram a greve - encerrada no dia 27 de junho. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (8) e se encerrarão no dia 19 de outubro, conforme prorrogação decidida pelo Cepe.

"As coordenações dos cursos podem aprovar a solicitação de estudante para migração entre turmas de um mesmo componente curricular e turno, caso seja possível, com anuência dos docentes das turmas. A reposição de aula deve acontecer sempre na modalidade didático-pedagógica que está prevista no Plano Pedagógico do Curso (PPC)", informou a UFPE em seu site institucional.

Ainda de acordo com a instituição, após o dia 19 de outubro, haverá uma semana para realização de avaliações de segunda chamada e final e um intervalo de 11 dias entre os dois semestres (de 27 de outubro a 10 de novembro).

SEGUNDO SEMESTRE

Já o semestre 2024.2 terá início no dia 11 de novembro, se encerrando no dia 12 de abril de 2025. Neste período estão incluídos o recesso natalino (de 22/12/2024 a 26/01/2025) e o período de Carnaval e feriado de Data Magna (03 a 06/03/2025).

O Cepe aprovou ainda as condições para realização de provas, segunda chamada e frequência, relativos ao período de paralisação do primeiro semestre de 2024, que podem ser conferidas na resolução disponível na página da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). "Os ajustes cumprem a exigência legal e contemplam um total de 264 dias de efetivo trabalho acadêmico na instituição", comunicou a UFPE.

CALENDÁRIO DA UFRPE

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), também disponibilizou o calendário acadêmico 2024.1. Os ajustes foram aprovados por meio da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). Segundo a instituição de ensino, as alterações foram amplamente discutidas.

A retomada do período letivo será no dia 15 de julho e segue até 28 de setembro. O semestre 2024.2 começa no dia 29 de outubro.

AULAS DA UNIVASF SERÃO RETOMADAS EM AGOSTO

As aulas do período letivo 2024.1 da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), para os cursos presenciais de graduação, serão retomadas no dia 5 de agosto com conclusão prevista para o dia 28 de dezembro.

A matrícula de veteranos e trancamentos de disciplinas estão entre as atividades com prazos definidos no calendário acadêmico, que foi aprovado pelo Conselho Universitário (Conuni) na Reunião Ordinária de 25 de maio.



O processo de matrícula dos veteranos inicia nos dias 8 e 9 de julho com a preparação para o procedimento, com indisponibilidade do Sig@ no período. "Os estudantes poderão se matricular de 10 a 15 de julho. Nos dias 18 e 19, acontecerá o ajuste de oferta pelas Coordenações de Curso, com resultado das matrículas após as 22h do último dia", informou a Univasf.

A matrícula de retardatários e modificação/correção de matrícula pelos discentes devem ser feitas de 22 a 25 de julho. As matrículas em disciplinas com vagas ociosas poderão ser realizadas pelos estudantes entre os dias 1º de julho e 5 de agosto.

NA UFAPE, AULAS FORAM RETOMADAS NO ÍNICIO DESTE MÊS

O calendário acadêmico com retorno às aulas do semestre letivo 2024.1 da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), já foi iniciado no dia 1º de julho. A instituição definiu que as atividades acadêmicas previstas para serem realizadas durante este mês, serão mantidas conforme o calendário anterior.

"Em relação ao deslocamento dos discentes, existe um indicativo de que as prefeituras dos municípios continuarão disponibilizando transporte até a segunda semana de julho. Além disso, a UFAPE está empenhada em dialogar com as prefeituras para garantir que o transporte seja mantido durante todo o mês de julho", anunciou a universidade.