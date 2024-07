Centro Universitário oferece mais de 20 minicursos gratuitos no Recife; confira como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto Masterclass do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) está com inscrições abertas para mais de 20 minicursos gratuitos com especialistas em diversas áreas como Tecnologia, Negócios, Saúde, Direito, Psicologia, Estética e Cosmética, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia. Os minicursos vão acontecer entre os próximos dias 15 a 27 de julho, na sede da instituição de ensino, na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

Masterclass é um projeto de formação continuada e a empregabilidade dos alunos e também aberto ao público externo, profissionais e interessados nos assuntos. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.unit.br/masterclass-unit-pe-2024.

“A intenção é promover interação e conexão entre os estudantes e profissionais experientes do mercado e abrir as portas ao público para levar conhecimento e oportunidades”, adianta o professor e reitor de Unit-PE, Diogo Galvão.



Programação completa do Masterclass:

15.07.2024 (SEGUNDA-FEIRA)

NUTRIÇÃO

Nutrição Descomplicando a Nutrição Enteral e Parenteral

Data: 15.07.2024 (segunda-feira)

Horário: 19h às 22h

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Camila Leal

Local: Sala Inova 03

17.07.2024 (QUARTA-FEIRA)

ENFERMAGEM

Minicurso - Enfermagem Reanimação Neonatal

Data: 17.07.2024 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Carga Horária: 3h/a

Ministrante: Matheus dos Santos Carvalho

Local: Sala de Aula e Laboratório de Semiologia

ADMINISTRAÇÃO

Minicurso - Oratória para Líderes

Data: 17.07.2024 (quarta-feira)

Horário: 19h às 21h

Carga Horária: 2 h/a

Ministrante: Bruno Fernandes

Local: Sala Inova

DIREITO

Minicurso - Direito do trabalho e seus avanços tecnológicos e o teletrabalho como meio de contrato de trabalho

Data: 17.07.2024 (quarta-feira)

Horário: 19h às 21h

Carga Horária: 2h/a

Ministrante: Schamkypou Bezerra

Local: Sala Inova

18.07.2024 (QUINTA-FEIRA)

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Minicurso - Terapias de SPA

Data: 18.07.2024 (quinta-feira)

Horário: 18h às 21h

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Ivanacha Carneiro e Denise Carneiro

Local: Clínica Escola de Estética e Cosmética

NUTRIÇÃO

Minicurso - Lancheira Saudável

Data: 18.07.2024 (quinta-feira)

Horário: 18h às 21h

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Hortência Andrade

Local: Cozinha de Nutrição

FISIOTERAPIA

Minicurso - Terapias de Reexpansão Pulmonar e Melhora da Oxigenação

Data: 18.07.2024 (quarta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Dra. Thainá Figueiredo

Local: Clínica Escola de Fisioterapia

ADMINISTRAÇÃO

Minicurso - Qualidade no Atendimento

Data: 18.07.2024 (quinta-feira)

Horário: 19h às 21h

Carga Horária: 2 h/a

Ministrante: Bruno Fernandes

Local: Sala Inova

DIREITO

Minicurso - A Jornada do Advogado: Construindo uma Carreira de Sucesso na Advocacia Privada

Data: 18.07.2024 (quinta-feira)

Horário: 19h às 21h

Carga Horária: 3h/a

Ministrante: André Albuquerque

Local: Sala Inova

PSICOLOGIA

Minicurso - Transtorno do Espectro Autista na vida adulta

Data: 18.07.2024 (quinta-feira)

Horário: 19h às 22h

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Giedra Marinho

Local: Laboratório de Dinâmica de Grupo





19.07.2024 (SEXTA-FEIRA)

PSICOLOGIA

Minicurso - Compreendendo as emoções

Data: 19.07.2024 (sexta-feira)

Horário: 8h às 12h

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Deborah Capozzoli

Local: Laboratório de Dinâmica de Grupo

22.07.2024 (SEGUNDA-FEIRA)

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Minicurso - Desmistificando os Peelings: Como e quando usar com Segurança

Data: 22.07.2024 (segunda-feira)

Horário: 18h às 21h

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Ana Campos

Local: Clínica Escola de Estética e Cosmética

PSICOLOGIA

Minicurso - A escrita acadêmica/científica em Psicologia: para além do "mal-estar"

Data: 22.07.2024 (segunda-feira)

Horário: 18h às 21h

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Jéssica Tenório

Local: Laboratório de Dinâmica de Grupo

DIREITO

Minicurso - Noções de Direito do Consumidor

Data: 22.07.2024 (segunda-feira)

Horário: 19h às 21h

Carga Horária: 2h/a

Ministrante: Tatiana da Hora

23.07.2024 (TERÇA-FEIRA)

TECNOLOGIA

Minicurso - Inteligência Artificial

Data: 23.07.2024 (terça-feira)

Horário: 8h30 às 11h30

Carga Horária: 3h/a

Ministrante: Flávio Secco

Local: Laboratório de Informática 03

PSICOLOGIA

Minicurso - Fundamentos da Terapia do Esquema: algumas estratégias psicoterápicas

Data: 23.07.2024 (terça-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Andrea Biazatti

Local: Laboratório de Dinâmica de Grupo

ODONTOLOGIA

Minicurso - Harmonização Orofacial e suas aplicabilidades na Odontologia

Data: 23.07.2024 (terça-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Luiza Nascimento

Local: Sala Inova

24.07.2024 (QUARTA-FEIRA)

FISIOTERAPIA

Minicurso - Recursos Cinesioterapêuticos: estratégias para melhorar a postura e dores musculares

Data: 24.07.2024 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 11h30

Carga Horária: 3 h/a

Ministrante: Dra. Thainá Figueiredo

Local: Clínica Escola de Fisioterapia

ENFERMAGEM

Minicurso - Enfermagem Interpretação e coleta de Exames em Enfermagem

Data: 24.07.2024 (quarta-feira)

Horário: 14h às 17h

Carga Horária: 3h/a

Ministrante: Pâmela Tays de Holanda Silva

Local: Sala de Aula e Laboratório de Semiologia

TECNOLOGIA

Minicurso - Oficina de Node.js

Data: 24.07.2024 (quarta-feira)

Horário: 19h às 22h

Carga Horária: 4h/a

Ministrante: Gleudson Júnior

Local: Laboratório de Informática 03

25.07.2024 (QUINTA-FEIRA)

TECNOLOGIA

Minicurso - Técnicas Criativas para Criação de projeto de produtos digitais através do Design Thinking

Data: 25.07.2024 (quinta-feira)

Horário: 8h30 às 11h30

Carga Horária: 3h/a

Ministrante: Arlindo Correia

Local: Laboratório de Informática 01

26.07.2024 (SEXTA-FEIRA)

NUTRIÇÃO

Nutrição Preparações Vegetarianas

Data: 26.07.2024 (sexta-feira)

Horário: 14h às 16h

Carga Horária: 2 h/a

Ministrante: Natália Fernandes

Local: Sala Inova 03

ODONTOLOGIA

Minicurso - Dicas operatórias durante cirurgias de dentes simples

Data: 26.07.2024 (sexta-feira)

Horário: 18h às 20h

Carga Horária: 2 h/a

Ministrante: Aída Juliane

Local: Sala Inova