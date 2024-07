Ministério da Educação lança Programa Escola das Adolescências para melhorar qualidade do ensino fundamental"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa do MEC visa transformar escolas e motivar estudantes com projeto-piloto em 15 mil instituições pelo Brasil, segundo informou Camilo Santana

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nessa quinta-feira (11), a criação do Programa Escola das Adolescências através da Portaria nº 635/2024. A iniciativa visa aprimorar a qualidade da educação nos anos finais do ensino fundamental, implementando estratégias que reconheçam o desenvolvimento dos estudantes nessa fase crucial.

O programa está centrado em três pilares principais: governança para a aprendizagem equitativa, desenvolvimento profissional dos educadores e gestores, e reformulação curricular e pedagógica. Em colaboração com as secretarias de educação estaduais, distritais e municipais, o MEC coordenará a implementação de estratégias específicas para alcançar os objetivos firmados pela ação.

O ministro da Educação, Camilo Santana, enfatizou que o objetivo é tornar a escola mais atraente para os alunos, incentivando sua frequência e permanência. “Vamos investir recursos em um projeto-piloto para 15 mil escolas brasileiras, realizando mudanças para garantir que esses jovens se sintam pertencentes à escola. Queremos, assim, que os alunos sintam vontade de estudar, se identifiquem com o projeto de educação e permaneçam nas escolas”, destacou Santana.

Os recursos para as redes municipais e estaduais serão repassados através do Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE), em uma modalidade específica criada para o Escola das Adolescências.

ESCUTA NACIONAL

Kátia Schweickardt, secretária de Educação Básica, destacou que o programa foi desenvolvido com base em uma escuta nacional com mais de 2 milhões de estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Essa consulta permitiu entender suas expectativas em relação à escola, ao currículo e aos professores, visando criar um ambiente educacional mais relevante e preparatório para o ensino médio.

O Programa também foi construído em regime de colaboração com a Undime e o Consed, envolvendo 53 técnicos das secretarias de Educação e validado pelos secretários que compõem o Comitê Nacional do Programa Escola das Adolescências.

Recentemente, em maio de 2024, ocorreu a Semana da Escuta das Adolescências nas escolas, que envolveu mais de 20 mil escolas e 2 milhões de estudantes. O objetivo foi diagnosticar os principais desafios nos anos finais do ensino fundamental, incluindo aprendizagem, clima escolar, inovação e participação dos alunos.