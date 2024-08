Governo de Pernambuco anuncia novos professores de música para a Secretaria de Educação e Esportes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Governo de Estado, por meio da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), divulgou, nessa sexta-feira (26), no Diário Oficial do Estado (DOE), a lista dos novos nomeados que irão atuar no âmbito da Rede Estadual de Ensino.

Ao todo, serão 95 novos professores de música que irão desempenhar suas atividades na Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical e no Conservatório Pernambucano de Música (CPM). Os nomeados têm até 30 dias para tomar posse e serão convocados imediatamente para entrar em exercício.

CURSOS

Nesta segunda-feira (29), a SEE abriu as inscrições para os cursos de Formação Básica em Instrumento Musical e Regência, ofertados pela Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical. Ao todo, serão disponibilizadas 120 vagas.

Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, até 1º de agosto pelo site www.educacao.pe.gov.br. Para participar da seleção, o candidato deverá estar cursando os Anos Finais do Ensino Fundamental (8º e 9º ano), ou ter concluído essa etapa do ensino.

As vagas estão distribuídas em 20 cursos nos turnos da manhã, tarde e noite. Há vagas para os cursos de bateria, clarinete, guitarra, regência, teclado, saxofone, violão, violino e entre outros.

O processo seletivo será realizado em etapa única, constituída do preenchimento de formulário de caráter eliminatório e classificatório. A divulgação da lista com os nomes dos aprovados está prevista para ser divulgada no dia 02 de agosto. O início das aulas será no dia 12 de agosto.