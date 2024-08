Jornada Olímpica Motivo: gincana de matemática e raciocínio lógico está com incrições abertas; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Trabalho em equipe, disciplina e autonomia, são alguns dos objetivos da Jornada Olímpica Motivo, que acontece no dia 3 de agosto, das 8h às 13h, em todas as unidades do Motivo em Pernambuco, localizadas nas cidades do Recife, Caruaru e Petrolina.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 2 de agosto, de forma on-line, por estudantes do próprio colégio e também de instituições externas, tanto públicas como privadas.Os interessados devem acessar o link: https://forms.gle/dabSDHvCnWhxXb8L7.

A jornada, que está em sua primeira edição, consiste em uma competição de matemática e raciocínio lógico no formato de gincana. Os participantes irão compor equipes de até cinco componentes. Essas equipes serão divididas em três níveis: o Nível 1 será formado por alunos do 6º e 7º anos; o Nível 2, por estudantes do 8º e 9º anos; e o Nível 3, por aqueles que estiverem cursando o Ensino Médio.



ETAPAS

A competição será realizada em duas etapas. A primeira delas consiste em três estações com desafios matemáticos que deverão ser resolvidos de forma colaborativa pelas equipes. A segunda, de caráter individual, consistirá na aplicação de uma prova de matemática e raciocínio lógico.

O primeiro colocado de cada nível será premiado com medalha de ouro mais um fone sem fio (Nível 1), um carregador portátil (Nível 2) e um tablet (Nível 3). O segundo ao quarto colocado de cada nível receberá medalha de prata. E o quinto ao nono colocado, medalha de bronze.