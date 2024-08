Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco oferece 8,3 mil vagas em cursos gratuitos de idiomas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) está com matrículas abertas para os cursos de idiomas oferecidos pelo Núcleo de Estudos de Línguas (NEL). Serão ofertadas 8.376 vagas em todo o estado de Pernambuco, divididas entre os cursos de inglês, espanhol, francês e alemão.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente através do site https://nel.educacao.pe.gov.br/ até o dia 08 de agosto.

O NEL é uma ação que tem por objetivo oferecer à comunidade escolar a oportunidade de aprender e ampliar os conhecimentos em outro idioma, levando em conta os interesses dos estudantes, suas necessidades linguísticas e oportunizando a proficiência comunicativa.

Do total de vagas ofertadas, 4.135 são para o nível básico/iniciante e 4.241 são para o curso em andamento, no qual o estudante pode se submeter a um teste de nivelamento para dar continuidade aos estudos. O teste de nivelamento será agendado após o ato da matrícula e será realizado presencialmente com o professor.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

A documentação exigida para os alunos da Rede Estadual de Ensino será apenas a matrícula que consta no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe). Para os demais candidatos, é necessário o CPF do candidato ou do responsável (caso o candidato seja menor de idade).

Os cursos ofertados pelo NEL são presenciais e têm carga horária de 280 h/a, distribuída em quatro semestres (70 h/a cada). As aulas começam no dia 12 de agosto.

Para outras informações, ligar para o telefone 3183-9021.