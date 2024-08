Mestrado em Comunicação e Inovação Social da UFPE está com inscrições abertas para o campus Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa de Pós-graduação em Comunicação e Inovação Social (PósCom), do campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em Caruaru, está com inscrições abertas, de 1 a 30 de agosto, para o preenchimento das 22 vagas da primeira turma do curso de Mestrado, que conta com duas linhas de pesquisa: 1) Cultura de Inovação em Novos Fluxos Comunicacionais e 2) Indústrias Criativas e Territorialidade.

O processo seletivo, que será realizado entre os meses de agosto e dezembro, é constituído por 4 etapas: Homologação das Inscrições, Avaliação de Projeto, Entrevista e Defesa de Projeto e Avaliação de Currículo. As aulas começam em março de 2025.



Para se candidatar, é preciso conhecer o edital, disponível no site www.ufpe.br/poscom, e efetivar a candidatura pelo site https://sigaa.ufpe.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto.

As inscrições custam R$ 50, conforme boleto gerado pelo SigaA após a inscrição. Podem pedir dispensa da taxa até o quinto dia anterior ao encerramento das inscrições candidatos que se enquadram em uma das seguintes situações: estejam inscritos(as) no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135/2007; sejam alunos(as) regularmente matriculados(as) na UFPE, que comprovem ser concluintes de curso de graduação ou mestrado; sejam servidores(as), ativos(as) ou inativos(as) (técnicos- administrativos e docentes); sejam professores(as) substitutos da UFPE.

DADOS PARA INSCRIÇÃO

São exigidos, além de dados pessoais, na inscrição: a) preenchimento da Ficha de Inscrição no próprio site do SIGAA; b) cópias de carteira de Identidade, CPF e comprovação de quitação eleitoral (obtida através do site do Tribunal Superior Eleitoral - TSE), para brasileiros; c) uma foto 3x4; d) currículo lattes ordenado de acordo com as comprovações da pontuação apontadas pelo edital; e) diploma ou comprovante de conclusão do Curso de Graduação ou declaração de que é provável concluinte até janeiro de 2025; f) Histórico Escolar da Graduação; e g) Projeto de Pesquisa vinculado a uma das linhas de pesquisa com o mínimo de 8 e o máximo de 12 páginas (capa, contracapa e referências bibliográficas não serão computadas no quantitativo de páginas).

O projeto deverá conter título, linhas de pesquisa, introdução e justificativa, fundamentação teórica, objetivos (geral e específicos), metodologia e referências bibliográficas. Deve ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 e todas as margens com 2,5. A não observação desses critérios acarretará a eliminação do projeto. O projeto não deve conter o nome do candidato, nem qualquer outro dado que possa identificá-lo.

PRIMEIRA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

O PósCom é a primeira pós-graduação stricto sensu em Comunicação do interior de Pernambuco e tem como área de concentração Comunicação e Inovação Social. Atuam no programa 11 professores do Núcleo de Design e Comunicação, do Centro Acadêmico do Agreste. A linha 1 é composta pelos professores: Daniela Bracchi, Diego Gouveia, Fabiana Moraes, Ricardo Sabóia, Rodrigo Barbosa e Sheila Borges. Na linha 2, estão os docentes: Amanda Mansur, Amilcar Bezerra, Iomana Rocha, Juliana Leitão e Fátima Finizola.

A primeira linha reúne propostas que estudam a cultura de inovação no âmbito dos novos fluxos comunicacionais e as complexas relações que tecnologias, linguagens e produtos estabelecem com a sociedade. A segunda aceita estudos que discutem a inovação comunicacional no âmbito das indústrias criativas e as complexas relações que os bens e produtos culturais gerados tecem com a produção de territorialidades.

O objetivo do PósCom, que está sob a coordenação dos professores Diego Gouveia e Sheila Borges, é formar professores e pesquisadores no campo da Comunicação e Inovação com ênfase em aspectos teóricos e metodológicos que possibilitem o avanço científico da área. Os estudantes aprovados deverão cumprir 24 créditos, sendo 12 em disciplinas obrigatórias e os outros 12 em eletivas. Ao final, devem apresentar uma dissertação como produto da pesquisa realizada.

Os interessados que desejarem ter mais informações sobre o processo seletivo, podem entrar em contato através dos e-mails: [email protected] e [email protected]