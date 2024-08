Inscrições para o Proupe 2024 vão até 28 de agosto; programa oferecerá bolsas de estudo para 3.300 alunos em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Programa Universidade para Todos em Pernambuco (Proupe) 2024 está com inscrições abertas até o dia 28 de agosto. A iniciativa, que irá beneficiar 3.300 alunos com bolsas de estudo no valor mensal de até R$ 500, é destinada a estudantes das 13 Autarquias Municipais de Ensino Superior existentes no Estado.

Cada bolsa do Proupe será concedida a um aluno específico em determinado curso de graduação, não sendo admitido remanejamento ou transferência de bolsa entre alunos ou cursos, segundo informações do edital. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas pelos candidatos para a Autarquia Municipal na qual estão vinculados, através do site proupe.secti.pe.gov.br.

Atualmente, o Proupe tem apenas 50 alunos vinculados. Com a abertura do novo edital, a projeção é que, entre 2024 e 2026, haja um investimento total de R$ 44,5 milhões na iniciativa, que é Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti).

QUEM PODE PARTICIPAR

Conforme o edital do Proupe, poderá participar do Processo Seletivo de bolsas, o candidato que comprovar o vínculo de matrícula nas Autarquias Municipais integrantes da iniciativa e que tenham cursado ensino médio completo em escolas da rede pública ou em instituições privadas; também é necessário ter realizado o Exame Nacional do ensino Médio (Enem), a partir de 2009, e ter renda bruta familiar, per capita, de acordo com o art.5o da Lei no 17.945/2022.

Não poderão concorrer às bolsas os alunos que estiverem cursando o último período regular do curso. Além disso, todo bolsista deverá estar cadastrado no sistema digital de gerenciamento do Proupe. Os resultados dos recursos e a divulgação da classificação final do Processo Seletivo estarão disponíveis no dia 16 de setembro, a partir das 12 horas, pelo site www.secti.pe.gov.br.