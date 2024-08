Nova pós-graduação ensina ‘não iniciados’ em TI a usarem ferramentas de análise de dados e IA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As aulas serão online e ao vivo, com número de vagas limitado, já que as atividades envolvem exercícios práticos e são acompanhadas individualmente

A Neurotech, uma empresa B3, e a CESAR School, ambas integrantes do Porto Digital, um dos mais importantes polos de tecnologia do país, estão lançando o curso de Pós-graduação em Análise de Dados e IA - Ferramentas para Decisões Estratégicas. Com duração de 12 meses, o novo programa será voltado a profissionais de todas as áreas.

De acordo com Rodrigo Cunha, sócio-fundador e CPO (Chief Product Officer) da Neurotech, a ideia do curso surgiu depois que a empresa começou a ser procurada para fazer análise de dados em situações em que não havia necessidade de conhecimento técnico de programação.

“A primeira razão para lançarmos o curso foi realmente a de disseminar conhecimento e maturidade para as empresas e pessoas, em geral, no uso de dados e de inteligência artificial, principalmente para quem não é da área de computação. A segunda razão é, com o curso, proporcionar, tanto para colaboradores da Neurotech quanto para os próprios clientes, toda essa capacitação”, explicou.

Em qualquer organização, uma análise de dados eficiente depende do conhecimento de profissionais de todas as áreas envolvidas sobre o tema. Assim, o desenvolvimento técnico para a programação do sistema se torna apenas uma parte de todo o processo.

“Faz parte da nossa essência buscar soluções práticas para aproximar a academia das empresas, que cada vez mais demandam profissionais generalistas e com conhecimento específico em análise de dados. Essa é a proposta do novo curso”, diz Victor Hugo D’Albuquerque, diretor-executivo da CESAR School.

GRADE DE CONTEÚDO

A solução tende a ser mais eficaz, caso o administrador da empresa, o especialista em finanças, entre outros, estejam antenados nas diversas etapas de criação.

Por isso, a grade de conteúdo foi elaborada para que os alunos, ao final da pós-graduação, independentemente de sua área acadêmica e profissional de origem, sejam capazes de compreender técnicas de tratamento e análise de dados utilizando ferramentas no-code, ou seja, que não exigem conhecimento prévio em linguagens de programação; utilizar prompt engineering para otimização de ferramentas baseadas em IA; desenvolver habilidades de storytelling, design e agilidade para comunicação mais eficaz; criar dashboards interativos e relatórios visuais utilizando ferramentas de business intelligence; e planejar e executar projetos de análise de dados e IA, integrando conhecimento de diversos campos.



O curso conta com corpo docente formado por alguns dos mais renomados especialistas no segmento. O coordenador é Anderson Tenório, PhD em ciência da computação pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e que atua como technical data science manager no CESAR.

FORMAÇÃO

As aulas ficarão a cargo de nomes como Rodrigo Cunha, PhD em data mining, big data e machine learning pela UFPE; JP Magalhães, mestre pela UFPE e principal data scientist manager na CESAR School, e Petrônio Braga, mestre em engenharia da computação pela UFPE e superintendente de tecnologia na Neurotech.

A formação terá carga horária total de 360 horas e duração de 12 meses, com aulas ao vivo, remotas e noturnas. As disciplinas acontecem em duas semanas seguidas, com uma semana de intervalo entre elas. Durante o programa, o estudante deverá se engajar com os conteúdos do self-learning. Nessa etapa, o aluno poderá organizar os estudos de acordo com o próprio horário.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da CESAR School .O início das aulas está previsto para 19 de setembro.