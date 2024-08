Conselho Regional de Educação Física realiza Operação Volta às Aulas e identifica irregularidades em 64 escolas de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Conselho de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) realizou entre os dias 1º e 08 de agosto, a Operação Volta às Aulas. A ação teve como objetivo fiscalizar os profissionais de Educação Física que atuam nas escolas públicas e privadas de Pernambuco e os locais de prática das atividades nas unidades de ensino.

Uma equipe do CREF12/PE vistoriou os materiais utilizados nas aulas práticas, observando a segurança para as crianças e adolescentes. De acordo com o Conselho, 174 escolas pernambucanas foram visitadas.

“Encontramos irregularidades em 64 escolas, seja por não ter aula de Educação Física, por não ter quadra coberta e nem materiais suficientes para as aulas práticas ou por funcionar com pessoas sem habilitação ministrando as aulas de Educação Física", afirmou o chefe da Equipe de Orientação e Fiscalização do CREF12/PE, Marcelo Santos (CREF 005785-G/PE).

"O levantamento que foi feito nesta operação serviu para mapear onde estão as principais irregularidades. Faremos relatórios detalhados e cobraremos das autoridades competentes, para que os profissionais tenham condições de realizar um trabalho efetivo e que as crianças e adolescentes tenham um serviço de qualidade sendo prestado, com a orientação correta", destacou Santos. No total, 26 pessoas foram autuadas por estarem exercendo a atividade de forma irregular.

De acordo com o presidente do CREF12/PE, Lúcio Beltrão (CREF 003574-G/PE), a Operação Volta às Aulas ratificou o compromisso com a Educação Física e a sociedade. “Queremos garantir, no mínimo, três aulas semanais de educação física, por turma, ministradas por profissional de Educação Física regular junto ao CREF. Além de quadras cobertas em todas as escolas, carga horária de treinamento, o pagamento do novo piso salarial, além de boas condições de trabalho para todos os profissionais”, explicou Beltrão.

O CREF12/PE utilizou Drones para filmar e fotografar, em alta resolução, ajudando no trabalho dos Agentes de Orientação e Fiscalização (que usam câmeras corporais). Todo o material será encaminhado ao Ministério Público (Estadual e da União), Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e governos (federal, estadual e municipal) sobre exercício ilegal da profissão, condições de ciclovias, calçadas, academias, escolas, quadras, pistas, condomínios, parques, praias, praças, piscina, etc.

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO

O Conselho de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) tem destacado que o Ministério Público Federal (MPF), Tribunais Regionais Federais (TRFs) de todo o país, inclusive jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinam a obrigatoriedade do registro no CREF para ministrar aulas de Educação Física na educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais e finais), médio e superior (faculdades e universidades).

Quem não se registrar no CREF, além de ser exonerado de suas funções, poderá responder criminalmente por exercício ilegal da profissão e crime contra as relações de consumo (art. 7º, VII, da Lei nº 8137/90), cumulado com multa de 1 (uma) a 5 (cinco) anuidades do Sistema CONFEF/CREFs (Art. 5º-G. VI e Art. 5º-H. § 2º da Lei 9696/98).

O Conselho orienta que quem souber de quaisquer irregularidades, deverá protocolar as denúncias diretamente no site da instituição: cref12.org.br/denuncia/

Confira o balanço da Operação Volta às Aulas

Escolas fiscalizadas - 174

Escolas Públicas - 105

Escolas Privadas - 69

Pessoas fiscalizadas - 135

Pessoas autuadas - 26

Escolas sem aulas de Educação Física - 20

Escolas sem quadra coberta - 47

Escolas com materiais insuficientes para as aulas práticas - 31