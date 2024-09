Enem 2024: 5 atualidades para estar por dentro antes da prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É comum cair nas provas do Enem, ou na redação, temas atuais de relevância para a sociedade, confira alguns temas importantes para estar de olho

O Enem é uma prova que, além dos conteúdos abordados no ensino médio, exige dos candidatos conhecimento e domínio de atualidades, temas que afetam a sociedade no dia a dia.

Tanto na redação, quanto nas questões interpretativas, é importante ter conhecimento dos últimos acontecimentos e de que formas eles atingem os cidadãos.

A prova do Enem 2024 está marcada para acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. Confira os principais assuntos que podem surgir na prova.

1. Queimadas e crimes ambientais

As mudanças climáticas têm sido pauta recorrente em provas e noticiários. Esse é um tema extremamente importante para estar por dentro dos últimos acontecimentos, principalmente em relação à ação humana no meio ambiente.

Crimes ambientais, como queimadas e desmatamentos ilegais, são fatores expressivos na atual conjuntura climática no Brasil. Estude as últimas notícias, como as queimadas em dez estados esse ano, e como isso pode afetar a vida cotidiana.

2. Agenda 2030 da ONU

A Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU foi um compromisso firmado por 193 líderes mundiais em 2015 para erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas até o ano de 2030.

Estude esses objetivos e que ações têm sido tomadas no Brasil e no mundo para atingi-los.

3. Evasão escolar

Educação é sempre um tema recorrente em provas como o Enem, e a evasão escolar é uma das principais preocupações hoje. Manter os estudantes matriculados e frequentando a escola é um desafio não só para os professores, mas principalmente para órgãos públicos responsáveis pela educação.

Estude os principais motivos que levam à evasão e abandono escolar e que medidas podem ser tomadas para estancar esse movimento.

4. Alimentação irregular e obesidade no Brasil

O alto consumo de alimentos processados e ultraprocessados no Brasil e no mundo tem causado um crescente de sobrepeso na população. A obesidade, para além de estética, acarreta problemas de saúde muito mais graves.

Tente compreender os motivos dessa alimentação irregular, os efeitos sobre a saúde humana e como reverter a situação.

5. Linchamento e cultura do cancelamento na internet

Temas relacionados à internet e tecnologia são comuns no Enem, e o linchamento virtual é uma prática cada vez mais recorrente hoje em dia.

Esteja atento aos casos recentes, os efeitos sociais e psicológicos nas vítimas e pondere: em alguns casos, o cancelamento é a melhor opção? Questionar-se sobre as principais sequelas pode ser uma forma muito eficaz de exercitar o pensamento crítico.