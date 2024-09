Cursos para agricultoras e técnicas em agroecologia são lançados pela UFRPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (13), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) inaugurou os Cursos de Especialização e Extensão Baraúnas dos Sertões. Com início às 8h no Anfiteatro CEGOE, o evento celebrou um marco histórico: pela primeira vez, a UFRPE recebeu agricultoras como alunas.

O Baraúnas envolve mais de 2.000 pessoas dos nove estados do Nordeste. "É um projeto inovador que trouxe toda uma organização de inclusão de agricultores, agricultoras e jovens na formação acadêmica a partir do curso de especialização e de extensão. A proposta foi fortalecer todas as organizações sociais e reafirmar o compromisso da universidade com seu papel de formação para além dos cursos de graduação e pós-graduação", disse a Prof.ª Dr.ª Socorro Lima, vice-reitora da UFRPE.

Evento de inauguração

O projeto é uma iniciativa da Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, Rede ATER Nordeste de Agroecologia, da Articulação Nacional de Agroecologia, do GT de Mulheres da ANA, com a parceria do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Governo Federal, UFRPE, FADURPE, Núcleo Jurema, Unilab e UFPI.

Cicera Maria, uma das alunas matriculadas, destacou a relevância dessa iniciativa: “Eu me sinto feliz por participar do curso de especialização, pois foi uma oportunidade de novos aprendizados e de fortalecer a agricultura familiar, que é tão importante para a nossa região”.A agricultora que reside no Sítio Santana dos Guerras, no Sertão do Pajeú, foi a primeira de sua família a ingressar no ensino superior e agora deu um passo adiante na especialização com o curso Baraúnas dos Sertões.

As aulas já iniciam na próxima semana e hoje, no encontro de inauguração, as alunas matriculadas assistiram uma aula inaugural com o tema "A Importância da ATER para a Convivência com o Semiárido", facilitada por especialistas, agricultoras e bolsistas do projeto.

Durante todo o evento, ocorreu a Feira Baraúnas dos Sertões, que reuniu produtos da agricultura familiar, artesanatos e literatura, com expositores locais como Sebo Dom Quixote Livros, Feira Preta e outros empreendimentos com o objetivo de fortalecer a diversidade cultural e econômica da região.

