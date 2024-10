Redação nota 1000 Enem: 5 dicas para criar um texto nos moldes da prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das etapas mais desafiadoras e decisivas para os candidatos que almejam uma boa classificação. A prova acontece nos dias 03 e 10 de novembro, e agora os estudantes entram na reta final de preparação.

A redação deve ser realizada nos moldes de um texto dissertativo-argumentativo, que exige, além de domínio da língua portuguesa, a capacidade de argumentar, apresentar propostas e dialogar com diferentes pontos de vista.

Um texto nota 1000 é aquele que consegue unir esses elementos de forma coesa e coerente. As competências da redação definem tudo aquilo que é observado na correção do texto dos alunos. Veja abaixo pontos importantes sobre o texto.

1. Conheça a estrutura da redação

A redação exige o formato clássico de introdução, desenvolvimento e conclusão. Para cada um desses parágrafos, há elementos que precisam ser respeitados, para que o texto possa ter uma unidade.

Introdução



É fundamental que a introdução contextualize a questão abordada e apresente a tese, ou seja, o ponto de vista que será defendido.

Um bom começo pode incluir uma fato histórico, uma citação ou um dado relevante, sempre relacionado ao tema proposto.

Desenvolvimento



No desenvolvimento, é essencial que os argumentos sejam apresentados de maneira lógica e articulada.

Cada argumento deve ser fundamentado com dados, exemplos ou citações que reforcem sua posição, além de estabelecer conexões com a tese apresentada na introdução.

Conclusão



A conclusão deve retomar a tese e os principais argumentos abordados, e no caso do Enem, a proposta de intervenção.

A prposta de intervenção deve conter Quem, O quê, Como e Para quê a execução vai ser realizada. O respeito aos direitos humanos é essencial no texto, sendo critério de correção.

2. Siga a norma padrão da língua portuguesa

O domínio da norma padrão é fundamenal para uma redação de sucesso no Enem. Erros gramaticais, de ortografia ou de concordância podem comprometer a clareza do texto e, consequentemente, a nota.

Portanto, revise sempre seu texto e, se possível, pratique a escrita regularmente. Ler livros, jornais e artigos também ajuda a enriquecer o vocabulário e aprimorar a construção das frases.

3. Aborde o tema proposto de forma crítica

Um dos principais erros cometidos pelos candidatos é não entender completamente o tema da redação. Antes de começar a escrever, é vital interpretar corretamente a proposta e os seus desdobramentos.

Analise o tema sob diferentes perspectivas, considere as implicações sociais, políticas e culturais, e não hesite em elaborar um esboço que organize suas ideias. Segundo a professora Rute Cavalcante, em entrevista ao Jornal do Commercio, “o aluno precisa ter noção de que ele deve estar dentro dos assuntos das temáticas da atualidade”.

Investir em leituras de jornais, reportagens e manter-se informado sobre os acontecimentos mais recentes é fundamental. Como destaca a professora, “nunca é um tema surpresa que ninguém viu, que ninguém sabe”, completou Rute.

Diversificar os argumentos é uma maneira eficaz de enriquecer o texto. Use dados estatísticos, referências históricas, casos atuais e opiniões de especialistas para embasar suas colocações.

4. Pratique a escrita e faça revisões

A prática leva à perfeição. Nesta fase final, treinar redações semanalmente é fundamental. Além disso, ao revisar seus textos, procure identificar possíveis falhas e pontos que podem ser aprimorados.

Levar os textos para correção também é muito importante. Não basta produzir, é necessário levar a redação para correção de professores e monitores conribui para evolução do estudante.

5. Simule as condições da prova

Familiarizar-se com o formato do Enem e simular as condições do exame pode ser um grande diferencial.

Realizar provas anteriores em um ambiente controlado, respeitando o tempo estipulado, ajuda a preparar o candidato para o dia do exame, inclusive para a redação.

Muitas vezes, a dificuldade do estudante é de fazer as questões e a redação em tempo hábil. Por isso, é essencial treinar esse tempo.