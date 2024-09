Redação nota mil ENEM: 5 fatores essenciais para alcançar a nota máxima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A redação ENEM é parte fundamental da prova. Com nota máxima podendo chegar à 1000, o texto possui algumas diretrizes específicas a serem seguidas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) conta com provas de diferentes áres do conhecimento. Além da área de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática, há também a escrita a redação.

Alcançar a nota máxima na redação do ENEM é o objetivo de muitos estudantes que desejam garantir uma vaga nas principais universidades do país, afinal, uma boa nota no texto aumenta bastante a média final.

Mas, para isso, é necessário compreender os critérios de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Como é avaliada a redação?

Segundo a Cartilha do Participante 2023, criada pelo MEC, a redação do ENEM é avaliada com base em cinco competências essenciais:

Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa

Compreensão da proposta de redação

Seleção, organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos

Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação

Elaboração de proposta de intervenção

Cada uma dessas diretrizes vale até 200 pontos, totalizando uma pontuação máxima de 1000 pontos. A avaliação é feita por dois corretores de forma independente.

Caso haja uma grande discrepância entre as notas dadas pelos dois, um terceiro corretor entra em ação. Por isso, uma boa rotina de estudos e treino para o ENEM é tão importante.

Competências da redação do ENEM



imagem ilustrativa de mulher estudando para concurso - Freepik

1. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa

O candidato deve demonstrar conhecimento gramatical e habilidade de construção textual adequados.

Erros de ortografia, concordância e regência, por exemplo, podem comprometer a coesão do texto e prejudicar a avaliação.

Por isso, o uso correto das normas cultas da língua portuguesa é essencial para garantir a clareza da mensagem e a credibilidade do argumento apresentado. Abreviações e gírias, por exemplo, não são permitidas.

2. Compreensão da proposta de redação e desenvolvimento do tema

Outro fator essencial é a capacidade de compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de diferentes áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro da estrutura exigida.

A redação do ENEM segue o formato dissertativo-argumentativo, o que implica a necessidade de apresentar uma tese clara, fundamentar seus argumentos e concluir com uma proposta de intervenção.

Compreender o tema proposto e conseguir relacioná-lo com outras áreas do saber, como história, sociologia e filosofia, enriquece o texto e demonstra o conhecimento interdisciplinar do candidato.

Nesta competência são avaliadas questões como fuga do tema, por exemplo. Por isso é importante estar atento ao que é solicitado no enunciado.

3. Seleção, organização e interpretação de informações

Para alcançar a nota máxima, é fundamental saber selecionar, organizar e interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Essa competência avalia a capacidade do estudante de construir uma argumentação lógica e consistente, articulando diferentes ideias de maneira coesa e coerente.

Organizar o texto de forma clara, utilizando introdução, desenvolvimento e conclusão, é essencial para que o leitor compreenda a linha de raciocínio do autor e seja persuadido pela argumentação.

4. Mecanismos linguísticos para a construção da argumentação

A quarta competência avaliada pelo ENEM diz respeito ao conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

Isso inclui o uso adequado de conectivos, pronomes, advérbios e outros elementos de coesão que garantam a fluidez do texto.

A coerência entre as ideias também é essencial para que o texto seja compreendido de maneira lógica e organizada.

A variedade de recursos linguísticos demonstra maturidade na escrita e fortalece o desenvolvimento do raciocínio argumentativo.

5. Proposta de intervenção respeitando os direitos humanos

Por fim, um dos fatores mais importantes para alcançar a nota máxima na redação do ENEM é a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado, sempre respeitando os direitos humanos.

A proposta deve ser clara, mostrando que o candidato não apenas entende o problema, mas também é capaz de pensar em formas concretas de solucioná-lo.

Ao elaborar a proposta de intervenção, é importante considerar cinco elementos essenciais: o agente (quem deve agir), a ação (o que deve ser feito), o modo/meio (como deve ser realizado), o efeito (o resultado esperado) e o detalhamento (especificação de como a intervenção será implementada).

