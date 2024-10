SESI-PE abre 300 vagas gratuitas em cursos de qualificação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para participar do curso, é necessário ter acesso à internet. As inscrições vão até 20 de outubro e devem ser feitas pelo site da instituição

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está com inscrições abertas para 300 vagas em dois cursos gratuitos voltados para a qualificação profissional, sendo 150 vagas para “Satisfação do Cliente” e outras 150 para “Habilidades para Falar em Público”.

As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 20 de outubro ou até as vagas serem preenchidas.

Critérios para inscrição

Os interessados devem ter a partir de 16 anos de idade;

Ter endereço de e-mail ativo;

Deve ter acesso e noções básicas de internet.

Após a realização da matrícula, os alunos terão 30 dias para estudar o conteúdo e concluir o curso desejado.

Ementa dos cursos

Com 40h de carga horária, os principais conteúdos abordados no curso de “Satisfação do Cliente” são:

Conceito de cliente;

Necessidades e desejos;

Produtos ou serviços? Qual a diferença;

Definindo a satisfação do cliente;

Atendimento ao cliente;

O que é administrar;

Uso das ferramentas de marketing.

Já em “Habilidades para Falar em Público”, com carga horária de 8h, o objetivo é desenvolver habilidades para a apresentação de projetos no ambiente de trabalho. Os temas que serão trabalhados em aula são:

Medo de falar em público;

Sintomas físicos e pensamentos negativos;

Estratégias para aprender a lidar com a ansiedade;

Expressão corporal;

A mente e o medo;

O poder do foco;

Perda de controle;

Falar em público na empresa.

Após o cumprimento da carga horária do curso realizado, o aluno participará de uma avaliação na plataforma educacional e, após atingir 70 pontos ou mais no exame, receberá a certificação de conclusão.

A inscrições devem ser feitas pelo site do SESI-PE, https://pe.sesi.org.br/. Para outras informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp (81) 8151-8375 ou pelo e-mail educacao.distancia@pe.sesi.org.br.