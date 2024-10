Enem 2024: ferramentas online para otimizar os estudos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O simulado do Enem Action acontece no dia 13 de outubro, será aplicado em parceria com as instituições de ensino Wyden, IDOMED, Ibmec e Estácio

A capacitação profissional é uma meta para muitos brasileiros, sendo o diferencial nos aspectos profissionais e pessoais. No Brasil, um dos caminhos para alcançar esse êxito é a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que exige preparação e muito estudo.

Em 2024, a prova será realizada nos dias 3 e 10 de novembro e são mais de 5 milhões de inscritos. Para alcançar bons resultados na prova, o reforço no estudo é o passo fundamental.

Simulados online

Na era tecnológica e digital, há inúmeras ferramentas gratuitas e pagas que podem auxiliar no aprimoramento e otimização dos seus conhecimentos de forma ampla e facilitada.

O aplicativo do Enem é uma dessas possibilidades. A aplicação possui simulados com questões de provas realizadas anteriormente e o aplicativo funciona em versões de celulares com sistemas operacionais Android ou iOS, sendo um bom aliado aos estudos.

Por sua vez, o Enem Action é uma plataforma que garante uma oportunidade para revisar o conteúdo e mapear o que realmente necessário fazer parte do plano pessoal de estudos.

A partir de um simples cadastro na plataforma, que em 2023 teve 130.000 estudantes inscritos, o usuário tem acesso permanente a apostilas de todas as áreas do conhecimento, aulas comentadas em vídeo, correção de provas do Enem de anos anteriores, workshop de redação, mini simulados e e-books.

Além disso, ainda pode fazer o simuladão, que em 2024, ocorre no dia 13 de outubro, às 13h (horário de Brasília), de forma online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site do programa até o dia 07 de outubro.

Ana Paula Gonçalves, coordenadora do Enem Action, explica que o simulado funciona como um fundamental ponto de apoio e balizador para as pessoas que desejam ingressar no ensino superior no país.

“Ele tem uma proposta imersiva e articulada que permite contato com assuntos abordados no vestibular, assim como dá ao estudante uma experiência real de realização da prova. Permanentemente, temos atuado de modo a garantir cada vez mais oportunidades de aprendizagem aos candidatos”, frisa.

A estudante do 3º período do curso de Direito da Wyden, Pamella Lesley Carvalho, compartilha que o “Enem Action auxiliou muito na preparação para o vestibular. A forma como o conteúdo é apresentado é muito parecida com a do exame nacional, o que nos ajuda numa melhor fixação do modelo de prova, na melhor organização do tempo das questões”.

“Meu maior desafio na prova foi o controle do tempo. Durante a avaliação, percebi que estava gastando muito tempo em questões mais difíceis, o que me deixou pouco tempo para revisar e responder as mais fáceis. Isso gerou uma certa ansiedade e acabou afetando meu desempenho em algumas partes”, conta.

“No entanto, o simulado que fiz previamente foi fundamental para melhorar nesse aspecto. Eu consegui desenvolver uma estratégia mais eficiente, aprendendo a identificar as questões em que valia a pena investir mais tempo e aquelas que deveriam ser resolvidas com maior rapidez”, continua.

“Aos poucos, fui ganhando confiança e controle sobre o ritmo da prova, o que fez toda a diferença no dia do exame”, reforça.

Como funciona o simuladão?

O simulado Enem Action conta com 60 questões de todas as áreas do conhecimento. A correção é feita por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), mesmo formato do Enem, com questões comentadas por vídeo e texto.

O módulo mostra as questões ofensoras da nota, o que evidencia quais os estudantes precisam priorizar no estudo para obter nota maior. Além disso, conta com o simulador Sisu.

“Outro módulo exigido na avaliação é a redação, que será corrigida por Inteligência Artificial. O participante encontrará o tema a ser discorrido, bem como o espaço para a produção textual. O candidato digitará seu texto, seguindo a estrutura pedida pelo Enem: dissertativo-argumentativo”, explica Ana Paula.



No dia do resultado, o participante poderá acessar a plataforma virtual do Simuladão, usando login e senha, e encontrar a nota obtida, bem como comentários sobre os quesitos da sua redação, conforme as competências exigidas pelo exame.