PUCRS oferece 300 bolsas integrais em educação a distância para estudantes em vulnerabilidade econômica

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está com um processo de seleção aberto para 300 bolsas integrais destinadas a estudantes ingressantes nos cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância. A iniciativa faz parte da nova edição do Programa Sementes, que, segundo a instituição, visa conectar oportunidades de acesso ao ensino superior a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro pelo site pucrs.br/programa-sementes. De acordo com o edital, as bolsas de estudo, que cobrem 100% dos encargos e serviços educacionais (mensalidades e parcelas), serão concedidas a estudantes que ingressarem no segundo trimestre de 2025.

Para participar, é preciso ser brasileiro, residir no Brasil e ter renda familiar mensal per capita bruta de até um salário-mínimo e meio por integrante do grupo familiar. Também é necessário ter concluído o ensino médio; apresentar e comprovar carência financeira/vulnerabilidade econômica; e ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em alguma das edições entre 2011 e 2023.

O resultado com a relação dos candidatos aprovados na análise socioeconômica será publicado no dia 19 de fevereiro de 2025.

Confira os concursos de graduação do Programa Sementes: