Governo de Pernambuco nomeia 176 professores da Rede Pública Estadual de Ensino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Iniciativa acontece após determinação do TCE-PE de que a gestão deveria nomear, até dezembro, quase 5 mil professores aprovados em concurso em 2022

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra assinou, na última sexta-feira (25/10), a nomeação de 176 professores para a Rede Pública Estadual de Ensino. Os novos servidores fazem parte da lista de reposição e irão reforçar unidades de ensino em diversos municípios pernambucanos.

A iniciativa acontece após determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) de que a gestão deveria nomear, até dezembro, 4.951 professores da educação básica que foram aprovados em concurso público realizado em 2022.

Os aprovados são professores de várias disciplinas e as nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado deste sábado (26).

"Já nomeamos mais de cinco mil profissionais da educação desde o início da gestão. Essas nomeações se juntam ao investimento de R$ 5,5 bilhões que estamos fazendo através do Juntos pela Educação. É garantindo mais professores nas escolas estaduais, a permanência do aluno na sala de aula e um ensino de qualidade que iremos transformar a história da educação no nosso estado", destacou Raquel Lyra.

Além da nomeação de profissionais de ensino, como professores, gestores e adjuntos, o programa Juntos pela Educação contempla investimentos como a entrega de novos ônibus escolares, reformas e construções de unidades de ensino estaduais.



Entenda

Em sessão realizada no dia 05 de setembro deste ano, a Segunda Câmara do TCE-PE determinou que Governo de Pernambuco nomeasse, até o final do ano, quase 5 mil professores.

A decisão foi baseada em auditoria especial que constatou que a Secretaria de Educação e Esportes do Estado havia contratado 4.858 funcionários temporários para o cargo de professor da educação básica, ao invés de convocar os candidatos aprovados que ainda aguardavam a nomeação - prática vedada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

O Governo do Estado apresentou ao TCE um plano de ação e o seguinte cronograma para as nomeações:

Julho: 100 nomeações

Agosto: 250 nomeações

Setembro: 350 nomeações

Outubro: 1.300 nomeações

Novembro: 1.500 nomeações

Dezembro: 1.451 nomeações

Segundo o governo, desde o início da gestão, já foi feita a nomeação de mais de 5,5 mil servidores, sendo 4.018 professores, 814 analistas, 433 assistentes, além de 39 profissionais brailistas, 137 intérpretes e 101 professores de música.