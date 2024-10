Pernambucana é aprovada em bolsa de estudos nos EUA e busca apoio para custear viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ENSINO SUPERIOR NO EXTERIOR

Aos 18 anos, Bianca Beatriz, moradora do Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco, viu seu sonho de estudar no exterior se tornar realidade.

A jovem foi selecionada para uma bolsa de estudos em Administração de Empresas em uma universidade dos Estados Unidos, conquistando um feito inédito como a primeira pernambucana e a primeira mulher brasileira a receber tal oportunidade na instituição escolhida.

Desafio

Embora tenha sido aprovada para a bolsa, Bianca precisa apresentar uma verba de permanência para a instituição.

Ou seja, ela precisa comprovar que tem condições de se manter no país enquanto estuda, pois a faculdade custeia 10 mil doláres por ano de estudo, o restante precisa ser arcado pela estudante.

Para isso, é necessário arrecadar mais de R$ 100 mil até a próxima sexta-feira, 1º de novembro.

O sonho é antigo



A jovem revela que desde criança, sonhava em estudar fora do Brasil. Em busca desse objetivo, a jovem se tornou autodidata em inglês, utilizando a internet e livros.

Esse processo, no entanto, não foi fácil, a estudante enfrentou 17 negativas antes de alcançar sua tão sonhada aprovação em seis universidades norte-americanas, após aplicar para mais de 1.100 instituições.

"Eu coloquei no meu coração. Olhei site por site, escolhi o curso que eu queria, as universidades e apliquei. E assim vieram as seis aprovações", disse em entrevista à TV Jornal.

Recém-formada no ensino médio-técnico em Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal de Pernambuco, Bianca atualmente trabalha como jovem aprendiz para ajudar em casa.

Bianca está com uma campanha para conseguir arrecadar o valor. Para quem deseja ajudar, o pix da estudante é o CPF: 13081651450, no nome de Bianca Beatriz F Barbosa.