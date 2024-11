Selo Unicef: 81 municípios pernambucanos avançam em educação e proteção à Infância

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre as conquistas celebradas na área da Educação, o Selo Unicef destaca a diminuição do abandono escolar, que em Pernambuco caiu 59,5%

Oferecer uma educação de qualidade — da creche até a transição dos jovens para o mundo do trabalho —, investir na saúde física e mental de meninas e meninos, garantir acesso à água limpa e proteger crianças e adolescentes contra a violência são algumas das ações responsáveis por fazer com que 81 municípios pernambucanos recebam o Selo UNICEF.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (UNICEF) essas cidades superaram a média nacional em diversas áreas, alcançando impactos positivos para a infância e adolescência.

Entre as conquistas celebradas na área da Educação, destaca-se a diminuição do abandono escolar. No Brasil, de 2019 a 2023, o abandono escolar caiu 38%, passando de 1,3% para 0,8% nos municípios certificados pelo Selo UNICEF. Já nos municípios pernambucanos certificados, a queda foi ainda maior: 59,5% (de 1,2% para 0,5%).

“Há, no Brasil, uma naturalização do fracasso escolar, fazendo com que a sociedade aceite que um perfil específico de estudante abandone a escola, ingresse de forma precária no mundo do trabalho ou na criminalidade, se mantenha na pobreza e esteja mais suscetível a diversas violências, incluindo os homicídios", afirmou Mônica Dias Pinto, chefe de Educação do Unicef no Brasil.

"Quando vemos cidades reduzindo o abandono escolar, estamos diante de um resultado potente, capaz de garantir que mais meninos e meninas tenham trajetórias de sucesso, com direitos garantidos", completou.

Regiões vulneráveis

O Selo UNICEF está focado em desenvolver ações nas regiões mais vulneráveis do país, aquelas em que a pobreza multidimensional afeta de forma mais intensa as crianças e os adolescentes. São regiões do semiárido brasileiro e da Amazônia Legal.

"Em Pernambuco, dos 184 municípios, nós tivemos 140 prefeitos e prefeitas aderindo à convocação que fizemos para a participação no Selo, que acontece em ciclos de quatro anos e coincide com o mandato destes gestores. Assim, quando um município assina a participação no Selo, ele se compromete a adotar a agenda, cumprindo as metas específicas de cada município", explicou Veronica Bezerra, chefe do escritório do Unicef em Recife, em entrevista à coluna Enem e Educação, nesta sexta-feira (8).

Dessa forma, o Unicef passa ofertar, por meio de parcerias com as cidades, metodologias e formações continuadas ao longo de todo o ciclo, além de monitorar as ações que buscam melhorar as políticas públicas municipais voltadas a crianças e adolescentes.

A Busca Ativa Escolar, por exemplo, é uma destas iniciativas disponibilizada de forma gratuita e trabalhada em conjunto com os municípios e estados. Ela foi desenvolvida pelo Unicef, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), e conta com o apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A intenção desta ferramenta é apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio da Busca Ativa Escolar, municípios e estados têm acesso a dados concretos, o que possibilita o planejamento, desenvolvimento e implementação de políticas públicas que contribuam para a garantia dos direitos de meninas e meninos.

A Busca Ativa Escolar reúne também representantes de diferentes áreas — Educação, Saúde, Assistência Social, Planejamento, entre outras —, fortalecendo, dessa forma, a rede de proteção. Cada secretaria e profissional tem um papel específico, que vai desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola ou em risco de abandono até a adoção das providências necessárias para seu atendimento nos diversos serviços públicos, sua (re)matrícula e sua permanência na escola.

"O tema do abandono escolar está, de fato, no epicentro do Selo UNICEF. A Busca Ativa Escolar é uma metodologia que melhora a percepção de todos os agentes, ajudando a desnaturalizar a exclusão escolar. Não é natural uma criança estar fora da escola. Não é natural que uma criança que frequentava a escola deixe de frequentá-la, o que acarreta o risco de abandono", explicou Veronica Bezerra.

Mais crianças protegidas

O Selo Unicef também avaliou as ações voltadas para a proteção de crianças e adolescentes contra as violências. A Organização defende que as ocorrências não podem ser invisibilizadas e sejam melhor previnidas e tratadas.

Para isso, existe um sistema de registro e encaminhamento de casos pelos Conselhos Tutelares, chamado Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia), que está disponível em todo o País, mas nem sempre é utilizado.

A adesão e o uso adequado do Sipia estavam entre as ações que os municípios que agora recebem o Selo UNICEF deveriam realizar. Nas cidades certificadas em Pernambuco, o número de notificações de violências contra crianças e adolescentes aumentou significativamente, passando de 72 notificações em 2020 para 9.659 em 2023. No mesmo período, nacionalmente, as notificações aumentaram de 118.995 para 578.859.

"A Busca Ativa Escolar também mostra meninos e meninas vítimas de diferentes formas de violência. Então o foco prioritário do Selo é a proteção integral, porque quando estamos dizendo que conseguimos visualizar os casos e as violências foram notificadas, seguramente a escola compartilhou informações e trabalhou para acolher e escutar esses meninos e meninas", destacou Veronica Bezerra.

O Selo Unicef será entregue, oficialmente, aos municípios de Pernambuco em uma cerimônia presencial no Recife. Mais informações sobre local e credenciamento de imprensa serão compartilhadas em breve.

Confira a lista dos municípios pernambucanos que receberam o Selo Unicef

1. Afogados da Ingazeira

2. Agrestina

3. Água Preta

4. Águas Belas

5. Arcoverde

6. Belém do São Francisco

7. Belo Jardim

8. Betânia

9. Bezerros

10. Bodocó

11. Bom Jardim

12. Bonito

13. Brejão

14. Brejo da Madre de Deus

15. Buíque

16. Cabrobó

17. Calumbi

18. Carnaíba

19. Caruaru

20. Cedro

21. Chã de Alegria

22. Cumaru

23. Cupira

24. Custódia

25. Dormentes

26. Feira Nova

27. Flores

28. Floresta

29. Garanhuns

30. Glória do Goitá

31. Gravatá

32. Ibimirim

33. Ibirajuba

34. Iguaracy

35. Ipubi

36. Itacuruba

37. Itaíba

38. Jataúba

39. Jatobá

40. Jurema

41. Lagoa do Carro

42. Lagoa de Itaenga

43. Lagoa Grande

44. Limoeiro

45. Macaparana

46. Machados

47. Mirandiba

48. Orobó

49. Palmeirina

50. Panelas

51. Paudalho

52. Pedra

53. Pesqueira

54. Petrolina

55. Poção

56. Quipapá

57. Quixaba

58. Riacho das Almas

59. Sanharó

60. Santa Cruz da Baixa Verde

61. Santa Cruz do Capibaribe

62. Santa Maria da Boa Vista

63. Santa Terezinha

64. São Caitano

65. São João

66. São Joaquim do Monte

67. São José do Egito

68. Serra Talhada

69. Serrita

70. Sertânia

71. Sirinhaém

72. Tabira

73. Tacaimbó

74. Taquaritinga do Norte

75. Timbaúba

76. Toritama

77. Triunfo

78. Tupanatinga

79. Venturosa

80. Verdejante

81. Vitória de Santo Antão