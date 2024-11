Pé-de-Meia: Pagamento da parcela do Incentivo-Frequência começa nesta segunda (25)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Pé-de-Meia é destinado a alunos matriculados no ensino médio da rede pública, com idades entre 14 e 24 anos, e a estudantes da EJA

O governo federal anunciou que o pagamento de mais uma parcela do programa Pé-de-Meia será iniciado na próxima segunda-feira (25), e seguirá até o dia 2 de dezembro. O valor de R$ 200 será pago de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do estudante.

Este pagamento refere-se ao Incentivo-Frequência e será depositado em conta Poupança CAIXA Tem, aberta automaticamente em nome dos beneficiários. Os valores podem ser movimentados por meio do aplicativo CAIXA Tem.

O Pé-de-Meia é destinado a alunos matriculados no ensino médio da rede pública, com idades entre 14 e 24 anos, e a estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede pública, com idades entre 19 e 24 anos.

Os beneficiários também devem ser integrantes de famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, é necessário possuir CPF regular e ter uma frequência mínima de 80% nas aulas.

Além do incentivo de R$ 200 por frequência, o aluno recebe depósitos anuais de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo, que ficam acumulados como uma poupança e podem ser sacados após a formatura do ensino médio. Também é oferecido o Incentivo-Enem, no valor de R$ 200, para estudantes do 3º ano que participarem do Enem.

Confira o calendário de pagamento do Pé-de-Meia:

Mês de Nascimento // Dia do Pagamento



Janeiro e Fevereiro - 25/11

Março e Abril - 26/11

Maio e Junho - 27/11

Julho e Agosto - 28/11

Setembro e Outubro - 29/11

Novembro e Dezembro - 02/12

Como consultar as informações sobre o programa?

O estudante pode consultar informações sobre o programa, regras, e status de pagamento (aprovado ou rejeitado) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Informações relacionadas ao pagamento podem ser verificadas no aplicativo CAIXA Tem.

Para manter a elegibilidade no programa Pé-de-Meia, o estudante deve ter frequência mínima de 80%. Caso a frequência diminua em algum mês, o aluno não receberá o benefício referente a esse período. Se o estudante quiser verificar sua situação de elegibilidade, pode acessar o aplicativo Jornada do Estudante.

No aplicativo Jornada do Estudante, o usuário pode consultar informações sobre os canais de atendimento do programa, status de pagamento, e calendários de pagamento.

*As informações são da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República