IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho abre inscrições para curso destinado a mulheres de grupos impactados por violências históricas

O IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de discentes para o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC), oferecido no âmbito do Programa Mulheres Mil.

A seleção é voltada para mulheres que fazem parte de grupos historicamente vítimas de violências, como indígenas, quilombolas, transexuais, trabalhadoras rurais, mães de crianças e adolescentes com deficiência, trabalhadoras domésticas e mulheres em situação de rua.

O processo seletivo será baseado na avaliação da vulnerabilidade social, realizada por meio do preenchimento do Formulário de Perfil Situacional. 7 Serão ofertadas, gratuitamente, uma turma, totalizando 30 vagas, para o curso presencial.

As interessadas poderão se inscrever até o dia 28 de novembro, no Centro de Mulheres do Cabo e na sede provisória do Campus Cabo de Santo Agostinho.

Para se inscrever, as candidatas deverão preencher e apresentar os seguintes documentos: ficha de inscrição, autodeclaração de pertencimento ao perfil de mulheres descritas, autodeclaração de escolaridade e/ou capacidade mínima de aproveitamento, além do questionário de perfil situacional.

O resultado final será divulgado no dia 3 de dezembro, e as selecionadas deverão realizar suas matrículas entre os dias 4 e 6 de dezembro, no Campus Cabo. Em caso de dúvidas sobre a seleção simplificada, as interessadas podem entrar em contato por e-mail: mulheresmil@cabo.ifpe.edu.br.