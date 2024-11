SSA 3: UPE divulga abstenção dos dias de provas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A aplicação das provas para os 15.068 estudantes inscritos na terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) terminou neste domingo (24) com um índice de abstenção de 17,75, o que equivale a 2.675 faltosos do total de candidatos do processo dos dois dias. Houve eliminação de dois candidatos em função do celular ter tocado.

Foram, ainda, aplicadas provas em Regime Especial, sendo três em hospitais no Recife e um em residência, na cidade de Nazaré da Mata.

PROVAS DESTE DOMINGO

Os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, inscritos no Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE), realizaram o segundo e último dia de prova do processo seletivo para o ano de 2025 em diversos polos no Estado de Pernambuco, incluindo: Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Surubim - conforme a preferência de local indicada pelo candidato no ato de inscrição. Os testes começaram às 8h15 e terminaram às 12h45.



No segundo dia de provas, o candidato respondeu a 50 questões distribuídas entre as Áreas de Conhecimento de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, sendo a distribuição de questões por área.

Segundo a UPE, o número de vagas ofertado pela instituição é de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA (com os cursos mais concorridos aqui apresentados) e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

As vagas disponíveis serão distribuídas da seguinte forma: 60% para o Sistema Universal de Concorrência e 40% para o Sistema de Ações Afirmativas - estudantes egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, condição que deve ser comprovada no momento da matrícula.

De acordo com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) , o curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro é o mais concorrido do SSA, no sistema universal, com 53 candidatos por vaga.

Em segundo lugar vem o curso de Direito do Campus Benfica, com 48,60 candidatos por vaga. Os números referem-se à procura de candidatos por vaga entre não-cotistas (universal).

PRIMEIRO DIA DE PROVAS



No dia 17 de novembro, primeiro dia de provas da terceira fase do SSA, 2.278 candidatos não compareceram aos testes, o que representa 15,12% do total de inscritos, que era de 15.068.

Além disso, duas eliminações ocorreram durante a aplicação das provas: uma na Escola Sizenando Silveira e a outra na Escola Sylvio Rabelo, ambas no Recife, devido ao toque de celulares no meio da prova.

CALENDÁRIO DE PROVAS

SSA 3: 17 e 24 de novembro de 2024 (manhã)

SSA 1: 08 e 15 dezembro de 2024 (manhã)

SSA 2: 08 e 15 de dezembro de 2024 (tarde)

Os recursos para qualquer uma das questões podem ser impetrados até as 23h59 do dia 26/11/2024 (terça-feira), via formulário disponível no site do processo de ingresso. O listão dos classificados deve ser divulgado até o dia 22/01/2025. A lista dos remanejáveis até o dia 29/01/2025.

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail:processodeingresso@upe.brou ainda no site: www.processodeingresso.upe.pe.gov.br.