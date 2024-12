Fundaj e Fiocruz promovem debate sobre iniciação científica no Ensino Médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz se reúnem, nesta quarta-feira (4), para o evento “Iniciação Científica no Ensino Médio: experiências Fiocruz e Fundaj”.

O encontro, que contará com a presenã da presidenta da Fundaj, Márcia Ângela Aguiar, para a mesa de abertura, ocorrerá das 9h às 17h, na Sala Calouste Gulbenkian, no campus Gilberto Freyre, em Casa Forte.

Durante o evento, serão compartilhados depoimentos e resultados dos PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio), mantidos por ambas instituições com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), os quais têm oferecido a jovens estudantes a oportunidade de se encontrarem na pesquisa acadêmica e dilatarem suas perspectivas profissionais.

Completando oito anos de implementação, o PIBIC-EM da Fundaj será representado nesta conferência pelo Diretor de Pesquisa Social da Fundaj, Wilson Fusco, e dos pesquisadores da Casa, Allan Monteiro, Darcilene Gomes, Viviane Toraci e Beatriz Mesquita. Já a Fiocruz contará com a participação das pesquisadoras Ana Lúcia Soutto Mayor, Cristiane Braga, Isabela Cabral Félix de Sousa, Rosa Neves e Telma Frutuoso.

Objetivo da discussão

Objetivando discutir com possíveis participantes de programas de iniciação científica no ensino médio – pesquisadores, professores, gestores educacionais – as experiências da Fundaj e da Fiocruz, a coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio Viviane Toraci reforça que este evento pensará em como levar para as escolas ações que envolvam os jovens em processos de pesquisa e estímulo a vocação científica.

“Para a Fundaj, o PIBIC EM representa uma importante ligação com o ambiente escolar, permitindo a aproximação com professores e estudantes do ensino médio, suas vivências, suas preocupações. Como instituição de pesquisa no campo educacional, é um espaço de diálogo que tem propiciado identificar problemas de pesquisa e importantes reflexões”, atesta a pesquisadora.

Confira a programação completa:

Mesa de Abertura

09:00-09:30

Compartilhamento de Experiências - Sociolab Fundaj

09:30-10:45

Compartilhamento de experiências - Programa de Vocação Científica e Observatório Juventude, Ciência e Tecnologia - EPSJV/Fiocruz

10:45-12:00

Apresentação da Pesquisa "Trajetórias dos jovens pernambucanos: o que vem depois do ensino médio?"

13:00-14:00

Construindo Trajetórias: uma análise de continuidades e mudanças na trajetória de egressos de Iniciação científica de Ensino Médio na Fundação Oswaldo Cruz

14:00-15:00

Análise sócio-histórica da Política de Iniciação Cintífica na Educação Básica no Brasil (Pibic-EM/Cnpq), entre 2009 e 2022: Tradições Científicas e de Ensino Científico em Questão

15:00-16:00

Debate com os participantes

16:00 - 17:00

*As informações são da Coordenadoria-Geral de Comunicação da Fundaj