Feira gratuita Women’s Expo ABA será realizada neste sábado (7) em Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A programação contará com palestras, workshops, feira de empreendedores, mostra de artes e oportunidades de desenvolvimento profissional.

Neste sábado (7), das 9h às 17h, o bairro dos Aflitos será palco da Women’s Expo ABA, um evento gratuito que tem como foco promover a igualdade de oportunidades e o empoderamento feminino por meio das ciências, tecnologia, artes, empreendedorismo, liderança e educação do inglês.

Organizado pela ABA Global Education em parceria com a Missão Diplomática dos EUA no Brasil, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, workshops, capacitações, feira de empreendedores, mostra de artes, experiências práticas e oportunidades de desenvolvimento profissional.

“As pessoas participantes terão a oportunidade de interagir com especialistas e líderes de diversas áreas que promovem a inovação e liderança feminina na área de STEAM, ligada a jogos, e igualdade de gênero. Queremos informar, inspirar, conectar e empoderar mulheres, especialmente estudantes do ensino médio, universitárias, empreendedoras e profissionais”, explica Larissa Darcy, gerente de projetos da ABA.

De acordo com a organização do evento, a Women’s Expo ABA vai atuar dentro de três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: educação de qualidade, igualdade de gênero e redução das desigualdades.

Programação

O evento vai trazer uma Feira de Empreendedorismo, com representantes do Instituto Maria da Penha, do Centro Social Dom João Costa e Ateliê COMPAZ. Entre os workshops, serão discutidas temáticas como “Empoderamento através da literatura”, “Tecnologia e Carreira” e “Mulheres na Inovação Sustentável”.

Acontecerá ainda o ABA Ideathon, ação projetada para estimular a criatividade e inovação entre os estudantes do ensino médio.

As participantes trabalharão em equipe para desenvolver soluções para desafios relacionados à igualdade de gênero e que fortaleçam o empoderamento feminino, com apoio de mentores parceiros.

É possível se inscrever e conferir a programação completa através do Sympla, no link https://bit.ly/weaba24inscricoes

“Também teremos uma exposição de artes com o tema Mulheres - Uma conexão com o passado, presente e futuro, que contará com obras das artistas Ariel, Sina e Naara”, explica Larissa.