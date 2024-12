Governo Federal amplia rede de Institutos Federais e destina novo imóvel ao Campus Araripina do IF Sertão-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No total, seis novas unidades do IFPE serão instaladas nos municípios de Recife, Águas Belas, Araripina, Bezerros, Goiana e Santa Cruz do Capibaribe

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) recebeu, na última quarta-feira (5), um terreno que será utilizado na construção do Campus Araripina, no Sertão de Pernambuco.

O imóvel foi cedido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), juntamente com outros quatro terrenos destinados a novos campi de institutos federais em Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso ao ensino técnico. Segundo ele, uma consulta pública realizada em 2023 revelou que 80% dos jovens brasileiros têm interesse em estudar no ensino técnico-profissionalizante, mas apenas 11% estão matriculados nesse tipo de curso, número muito inferior à média de 37% registrada em países da OCDE.

Em Pernambuco, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) vai destinar R$ 150 milhões para a expansão do IF Sertão-PE e outros institutos no estado. Atualmente com 24 campi, Pernambuco ganhará mais seis unidades (Recife, Águas Belas, Araripina, Bezerros, Goiana e Santa Cruz do Capibaribe), cada uma com capacidade para atender 1.400 alunos e com investimentos direcionados à infraestrutura e compra de equipamentos.

De acordo com o governo federal, o plano nacional, que prevê a construção de 100 novos campi de institutos federais até 2026, também busca corrigir desigualdades regionais, priorizando áreas sem acesso a esse tipo de educação.

A expectativa é que as novas unidades impulsionem as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), que busca triplicar as matrículas em cursos técnicos de nível médio no Brasil.