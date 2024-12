Tecnologia e Integração: o papel do Recife na construção da Política Nacional para a Primeira Infância

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Política Nacional Integrada para a Primeira Infância (PNIPI) será lançada em fevereiro de 2025. Desenvolvida por um Comitê Intersetorial, instituído por decreto presidencial em junho deste ano, a política estabelece como diretrizes o fortalecimento e a integração de serviços setoriais — como Saúde, Educação e Assistência Social —, a unificação de dados públicos relacionados à infância e o desenvolvimento de ferramentas de comunicação direcionadas a famílias e cuidadores.

Recife será a primeira capital do país a contribuir para a construção dessa política pública, com o lançamento da Caderneta da Criança digital. Esse aplicativo gratuito permitirá o acompanhamento detalhado do desenvolvimento infantil, reunindo informações como peso, altura e marcos importantes, incluindo reflexos e habilidades motoras específicas para cada faixa etária.

Em entrevista à coluna Enem e Educação nesta quinta-feira (19), a presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, destacou os esforços para garantir que ações efetivas cheguem a todas as famílias por meio de um governo digital. Ela está presente no lançamento da plataforma.

"Recife será a primeira cidade do país a testar essa ideia. O que ocorrer nos próximos dias já fornecerá insumos valiosos para a PNIPI. Vale ressaltar que a política não se encerrará em fevereiro com o seu lançamento, mas continuará evoluindo com base nas experiências de Recife e de outras cidades que se inspirarem nesse trabalho voltado à Primeira Infância", afirmou Priscila Cruz.

Ela explicou ainda o motivo da escolha por um modelo digital. "Poderíamos ter sugerido vários caminhos para o governo federal integrar políticas públicas, mas a análise da experiência internacional, aliada à realidade tecnológica do Brasil, que já dispõe de uma série de ferramentas avançadas, nos direcionou para a proposta de integração por meio de plataformas digitais."

Priscila enfatizou que o aplicativo é apenas "a ponta do iceberg", representando um primeiro passo em um esforço mais amplo para aprofundar os serviços essenciais ao desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 6 anos.

"Notadamente há a questão da expansão de creches. Então existe no bojo deste trabalho uma Política Nacional de Educação Infantil, que é específica do Ministério da Educação. Tem também um aprofundamento e melhoria das políticas de vacinação infantil e do atendimento à saúde básica das crianças. E no campo do Ministério do Desenvolvimento Social temos o complemento de renda para as famílias que têm crianças até seis anos de idade", pontuou.

Funcionalidades inovadoras para o dia a dia



A Caderneta da Criança Digital foi projetada para ser intuitiva e interativa, inspirando-se em ferramentas populares como WhatsApp, mensagens diretas do Instagram e chats com inteligência artificial.

"É importante lembrar que a mesma criança que é vacinada, também frequenta a creche, pertence a uma família que pode receber acompanhamento do Bolsa Família e necessita de cuidadores orientados sobre suas necessidades de desenvolvimento", ressaltou Priscila Cruz.

E as mães, que em sua maioria são solo, acabam tendo uma sobrecarga em administrar os cuidados dessa família e dessas crianças. "74% das famílias do CadÚnico são formadas por mães solo, que sustentam a família sem a presença de outro adulto para ajudar. Além disso, elas precisam integrar todos os serviços públicos para seus filhos de forma presencial, mas isso ocupa um tempo enorme e elas precisas trabalhar e cumprir com uma série de outras responsabilidades", exemplificou.

A presidente-executiva do Todos pela Educação destacou ainda a importância da PNIPI para combater desigualdades regionais, priorizando crianças em situação de maior vulnerabilidade. "As crianças mais pobres e vulneráveis são justamente as que mais precisam dessa integração de políticas públicas. A PNIPI é uma resposta essencial para garantir que elas tenham o apoio necessário desde os primeiros anos de vida", declarou.