Recife lança Caderneta da Criança Digital com integração de dados e acesso gratuito

Pais e responsáveis agora contarão com uma ferramenta acessível para acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças de até dez anos: a Caderneta da Criança digital. O lançamento, que acontece nesta quinta-feira (19) no edifício-sede da Prefeitura do Recife, às 16h30, integra as bases de dados das secretarias municipais e disponibiliza gratuitamente informações essenciais e funcionalidades presentes no documento físico do governo federal.

A criação de um aplicativo integrado para famílias figura entre as principais recomendações do Grupo de Trabalho (GT), conhecido como "Conselhão", para a construção da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância (PNIPI). O documento oficial, que reúne essas diretrizes, foi entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em junho deste ano.

Coordenado pelo Todos Pela Educação e pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, o GT destacou a importância de fortalecer e integrar serviços setoriais, como Saúde, Educação e Assistência Social. Além disso, foram enfatizadas a necessidade de unificar dados de diferentes áreas do poder público relacionados às crianças e a criação de instrumentos de comunicação eficazes para apoiar famílias e cuidadores.

Na semana passada, o governo do Piauí lançou o aplicativo Piauí Primeira Infância, uma ferramenta semelhante à que será disponibilizada na capital pernambucana. O aplicativo reúne informações essenciais sobre demografia, saúde, nutrição adequada, parentalidade, segurança e proteção, além de dados sobre a educação de crianças de 0 a 6 anos.

Desenvolvida em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Recife e com apoio técnico do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), a Caderneta da Criança digital será incorporada como um novo módulo do Conecta Recife – plataforma digital da gestão municipal que já oferece serviços como marcação de vacinas, matrículas escolares e agenda cultural.

“Essa parceria permitirá a abertura dos dados gerados pela Caderneta, possibilitando que o Grupo de Trabalho da Primeira Infância (GT Primeira Infância) e o CIEB disponibilizem o modelo ao Governo Federal, inspirando outros municípios a adaptarem a ferramenta às suas realidades e fortalecendo iniciativas locais voltadas à primeira infância”, afirmou Fred Amancio, secretário de Educação do Recife.

Acompanhamento detalhado

A versão digital da Caderneta da Criança oferecerá um acompanhamento detalhado do desenvolvimento infantil, incluindo dados como peso, altura e marcos importantes, como reflexos e habilidades motoras de acordo com cada faixa etária.

Entre as funcionalidades adicionais, estarão pílulas do conhecimento – conteúdos educativos elaborados de forma intersetorial com as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos – que abordarão temas como amamentação, cuidados com a saúde, educação infantil e benefícios sociais.

Além disso, segundo o Executivo municipal, a plataforma foi projetada para ser intuitiva e interativa, inspirando-se em ferramentas populares como WhatsApp, mensagens diretas do Instagram e chats com inteligência artificial.

A interface permitirá que pais e responsáveis interajam diretamente com um sistema de IA treinado para fornecer respostas precisas e baseadas em fontes oficiais. O objetivo é garantir uma experiência de uso fluida e acessível.

Outro diferencial da Caderneta da Criança digital é o suporte às gestantes, com funcionalidades voltadas ao acompanhamento pré-natal, integrando dados relevantes das secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, além de bancos nacionais como o CadÚnico.