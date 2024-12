Governo de Pernambuco abre licitação para requalificação das escolas da rede estaudal e do Complexo Santos Dumont

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), anunciou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (31) a abertura de licitação para contratar uma empresa especializada em serviços de manutenção predial, tanto preventiva quanto corretiva.

A iniciativa abrange as unidades escolares da rede estadual, as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), o Complexo Santos Dumont, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e a sede da Secretaria, situada no bairro da Várzea, na Zona Oeste da cidade.

O investimento previsto é de R$ 252 milhões e, segundo o Executivo estadual, integra as ações do programa Juntos pela Educação.

Unidades beneficiadas

Ao todo, serão beneficiadas 1.061 unidades escolares com serviços que vão de pinturas a instalações elétricas e hidrossanitárias, retelhamento e impermeabilização. A rede estadual possui escolas distribuídas em todos os municípios de Pernambuco e atende aproximadamente 500 mil estudantes.

As empresas interessadas em participar do processo licitatório poderão consultar o edital no site do www.peintegrado.pe.gov.br a partir do dia 9 de janeiro. As propostas poderão ser entregues até as 09h45 do dia 24 de janeiro.

"A transformação da educação em Pernambuco passa pela oferta de fardamento e merenda de qualidade, pela valorização dos professores e profissionais da educação, pela renovação da frota escolar, construção de creches e também pela melhoria da infraestrutura de toda a área educativa. O Juntos pela Educação trata de transformação e isso inclui garantir condições de trabalho e estudo dignas e adequadas e um ambiente acolhedor a toda a comunidade escolar", destacou a governadora Raquel Lyra.