Senac abre inscrições para vestibular com 1350 vagas; saiba como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

São ofertadas oportunidades em áreas como Gestão, Saúde, Moda, Design, Tecnologia, Games e Gastronomia, com início previsto para fevereiro de 2025

A Faculdade Senac está com inscrições abertas para seu vestibular do primeiro semestre de 2025, oferecendo 1350 vagas em cursos reconhecidos pelo MEC.

As aulas são presenciais e contemplam áreas como Gestão, Saúde, Moda, Design, Tecnologia, Games e Gastronomia.

As unidades participantes são Recife, Caruaru e Petrolina, com diferentes opções de cursos para cada município. O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro de 2025.

Cursos disponíveis por município

Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: manhã, tarde e noite;



Design de Moda: manhã e noite;



Enfermagem: noite;



Estética e Cosmética: manhã e noite;



Gastronomia: manhã e noite;



Jogos Digitais: manhã e noite;



Administração e Tecnólogos em Gestão: noite.

Caruaru

Design de Moda:noite;



Gastronomia: noite.

Petrolina

Gastronomia: noite.

Todos os cursos possuem 40 vagas disponíveis, exceto gastronomia em Petrolina, que possui 30.

Novos cursos de gestão e possibilidades de dupla graduação

Na área de Gestão, a Faculdade Senac está com 760 vagas para 19 cursos no Recife. Um é o curso de bacharelado em Administração, os outros 18 são tecnólogos, que são cursos de graduação com tempo médio de conclusão de 2 anos.

Logística, Gestão Financeira e de Recursos Humanos são alguns dos cursos oferecidos e que já são conhecidos no mercado. Mas, há ofertas criadas para atender às novas demandas do mercado como:

Gestão de Redes Sociais;

Economia Circular;

Gestão de Compliance e Políticas Corporativas;

Gestão Ambiental;

Transformação Digital da Gestão Escolar

Há a possibilidade de fazer duas graduações tecnológicas em três anos ou três graduações em cinco anos, combinando o Bacharelado em Administração com cursos tecnólogos em diversas áreas.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e os candidatos podem optar por quatro modalidades de seleção:

Nota do Enem (2019 a 2023).



Vestibular online.



Portador de diploma.



Transferência externa.

É necessário ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site oficial da faculdade. Por lá também é possível verificar mais detalhes sobre cursos e condições de pagamento e descontos.

Acompanhe todas as notícias do Jornal do Commercio