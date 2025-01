Últimos dias para inscrição no Ensino Médio EAD do Sesc em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No final dos 18 meses de curso, os alunos vão receber o certificado do Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural

O curso gratuito de Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural, oferecido pelo Sesc Pernambuco no sistema de Educação a Distância (EAD) para Jovens e Adultos (EJA), está com inscrições abertas até esta segunda-feira (13), na unidade de Garanhuns, no Agreste do Estado.

São 30 vagas destinadas ao turno da noite. Para participar, o candidato precisa ter mais de 18 anos, ter concluído o Ensino Fundamental e morar em Pernambuco.

O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, por meio do formulário disponível no site.

Confirmação da matrícula

Após a inscrição pelo site, o candidato será convocado via e-mail para a entrega dos documentos no Sesc Pernambuco, em Garanhuns. É preciso apresentar obrigatoriamente RG, CPF, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar de conclusão do ensino fundamental e formulários anexos ao edital. A matrícula só é confirmada após a análise da documentação.

O início das aulas está previsto para 10 de março de 2025. A parte presencial do curso será realizada no próprio campus, situado no bairro do Centro, na Rua Manoel Clemente, nº 136. No final dos 18 meses, os alunos recebem certificado do Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural.

Parceria

O Sesc EAD EJA é oferecido em 15 estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Foi lançado em 2022 e já formou 2.553 estudantes. Atualmente, são cerca de 3,5 mil matriculados.

O projeto é desenvolvido em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes.