Prefeitura de Olinda anuncia convocação de 200 professores para a Rede Municipal

A Prefeitura de Olinda iniciou a convocação de novos professores, aprovados no concurso público realizado no município. Segmentado em três etapas, o processo terá início na próxima segunda-feira (13) com a nomeação dos primeiros 200 profissionais, por meio de publicação no Diário Oficial.

Até janeiro de 2026 mais 400 professores serão convocados em mais duas fases. A ação prevê também a prorrogação do período legal do concurso por mais dois anos.

A chegada dos novos servidores em Olinda ampliará o quadro de servidores efetivos na rede municipal com docentes que passaram por comprovação de titulação, como mestrado e doutorado.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa é fruto de um planejamento estratégico que visa valorizar os profissionais da educação e garantir o cumprimento integral do calendário letivo.

“A convocação desses professores é um passo essencial para assegurar que todas as turmas sigam com o acompanhamento didático adequado e para consolidar um ensino público eficiente e inclusivo em Olinda”, afirmou a titular da pasta, Edilene Soares.

Segundo ela, o trabalho de convocação permite a continuidade pedagógica, que beneficia diretamente o desempenho dos alunos.

Para a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, o vínculo entre professores e escolas contribui para o fortalecimento da relação com toda a comunidade escolar.

“O professor efetivo tende a se envolver mais com a realidade da escola, estabelecendo um laço de confiança com os alunos e suas famílias. Isso impacta positivamente, tanto na aprendizagem quanto na gestão escolar. É este novo momento de crescimento que temos vivenciado em Olinda e seguimos trabalhando todos os dias para a cidade da gente avançar”, destacou.

Processo de admissão

Com a publicação das etapas, também será disponibilizado todo o calendário necessário a ser cumprido pelos novos servidores, que passa pela entrega de documentação, exames médicos admissionais, procedimento de posse e a devida lotação para o exercício.

Com o ingresso, os docentes terão estabilidade, progressão de carreira e acesso a benefícios que estimulam a capacitação e o aprimoramento profissional.

O concurso público, realizado em março de 2023, foi lançado para a contratação de 230 professores. Contudo, já foram nomeados 300 educadores.