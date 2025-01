Educação em Pernambuco: tema do ano letivo foca em questões ambientais e sociais das pequenas comunidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A SEE afirmou que é preciso fomentar a discussão para a comunidade escolar possa identificar essas conexões e propor soluções mais equitativas

O tema do ano letivo da rede estadual de Pernambuco em 2025 é: "Vidas, Escolas e Comunidade: educar para a promoção da justiça socioambiental". O anúncio foi realizado nessa terça-feira (14), pela Secretaria de Educação e Esportes (SEE), durante seminário em Garanhuns, no Agreste.

Participaram do encontro representantes da pasta e das 16 gerências regionais do estado. Segundo a pasta, a escolha da temática "evidencia a importância de Pernambuco estar atento às questões ambientais e sociais das populações negras, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, ciganas, produtores rurais, agricultores familiares, das comunidades pesqueiras e das urbanas empobrecidas".

Diante dessa realidade, a SEE afirmou que é preciso fomentar a discussão para que os docentes, discentes e toda a comunidade escolar possam identificar essas conexões, propor soluções e agir em favor de uma sociedade mais equitativa.



“A nossa missão é levar para os estudantes da rede estadual a reflexão sobre o papel das políticas públicas e dos indivíduos na construção de um mundo mais sustentável. Nesse sentido, visamos o empoderamento dos alunos por meio de conhecimentos, habilidades e valores que os permitam analisar criticamente as questões das desigualdades socioambientais que atravessam o nosso cotidiano, bem como, que sejam capazes de promover intervenções, projetos comunitários, atividades práticas e experiências de engajamento como agentes de mudança em suas vidas, nas escolas que pertencem, nas suas comunidades e no mundo”, ressalta Tarcia Silva, secretária executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco.