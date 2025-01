Quais foram as menores notas de corte de Medicina em 2024?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na maioria das universidades do Brasil, o curso de medicina é o mais concorrido, com a nota de corte mais alta que os demais cursos.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) permite que estudantes de qualquer parte do país concorram a vagas em quaisquer universidades públicas através de um único vestibular, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As inscrições do Sisu 2025 vão de 17 a 21 de janeiro. Os candidatos podem acompanhar as notas de corte e suas respectivas situações em relação às vagas diariamente.

Para otimizar as chances de ingresso, é necessário avaliar previamente todas as opções disponíveis. Por isso, separamos as dez universidades com menores notas de corte em medicina em 2024.

Todas as notas listadas aqui são na modalidade ampla concorrência.

Menores notas de corte em medicina em 2024