Qualifica Recife oferece 1.850 vagas em 98 turmas para cursos profissionalizantes; saiba como se inscrever

O programa Qualifica Recife, da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional da Prefeitura, está oferecendo 1.850 vagas de cursos profissionalizantes em 98 turmas. As aulas começam a partir do dia 10 de fevereiro, em 13 escolas profissionalizantes da cidade.

Estão ofertados cursos nas áreas Administrativa, Culinária, Informática, Beleza, Indústria e Vestuário. Os interessados com 14 anos ou mais podem se inscrever na plataforma GO Recife, por meio do aplicativo Conecta Recife ou pelo site https://gorecife.recife.pe.gov.br/cursos.

Quem preferir fazer a matrícula pessoalmente nas unidades de ensino deve levar documento com foto, comprovante de residência e escolaridade. As turmas variam entre os três turnos: manhã, tarde e noite e em cargas horárias de 60, 100, 180, 360 horas.

Alguns cursos contemplados são de Cuidador de Idosos, Eletricidade Residencial, Básico de Informática, Bombeiro Civil, Confeitaria Básica, Auxiliar Administrativo, Agente de Saúde, Empreendedorismo Feminino, Cabeleireiro Básico, Básico de Espanhol e Inglês, Libras - Módulo I (Básico), Doces e Salgados - Módulo I, Bolo de Casamento, Personalizados de Chocolate, Corte e Costura, Solda Elétrica e Eletrodo Revestido, Eletricista Predial de Baixa Tensão.

“Temos vagas nas mais diversas áreas que vão desde o mercado de beleza à informática. Queremos ajudar as pessoas a descobrir e desenvolver seus potenciais. Por meio da plataforma GO Recife, todas e todos podem cadastrar currículos, buscar e se inscrever em vagas, além de se inscrever nessas capacitações que estão sendo ofertadas a partir desta semana”, comentou a secretária Isabella de Roldão.

Confira a lista das Escolas Profissionalizantes do Recife:

Escola Profissionalizante de Areias: R. Ipojuca, 257 - Areias

Escola Profissionalizante Bidu Krause: Av. 11 de Agosto, s/n - Totó

Escola Profissionalizante Engenheiro Antônio Bezerra Baltar: R. Álvaro Teixeira de Mesquita, 125 - Engenho do Meio

Escola Profissionalizante do Bongi: Rua Avertano Rocha, S/N - San Martin

Escola Profissionalizante Cristiano Donato: Rua Da Imperatriz, S/N - Boa Vista

Escola Profissionalizante Dom Bosco: Estr. do Arraial, 2900 - Casa Amarela

Escola Profissionalizante Dona Olegarinha: Rua Padre Landim, 392 - Madalena

Escola Profissionalizante Professor Magalhães Bastos: Rua Francisco Lacerda, S/N - Várzea

Escola Profissionalizante Maria Sampaio Lucena: Avenida Rio Grande, S/N - Ibura (Ur-1)

Escola Profissionalizante Professor Moacir do Melo Rêgo: Rua Vila Um Por Todos, 55-Vasco da Gama

Escola Profissionalizante São José e Tecelões: Rua Coelho Leite, S/N - Santo Amaro

Escola Profissionalizante Vila dos Milagres: Rua Desembargador Pedro Ribeiro Malta, 126/A - Ibura

Escola Profissionalizante ZuleideGomesMonteiro: Rua Melâneo de Barros, 26 - Beberibe