Sisu 2025: após adiamento, MEC divulga resultado nesta segunda-feira (27), data de início das matrículas

A divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi adiada para esta segunda-feira (27), mesmo dia em que se inicia o período de matrículas nas instituições de ensino superior, que seguirá até 31 de janeiro.

O Ministério da Educação (MEC) emitiu uma nota às 23h30 deste domingo (26), informando que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguiam trabalhando na finalização das classificações.

As inscrições para o Sisu 2025 ocorreram entre os dias 17 e 21 de janeiro, período em que os estudantes puderam selecionar até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. A divulgação dos resultados estava inicialmente prevista para o dia 26 de janeiro, mas só ocorreu por volta das 6h da manhã desta segunda.

Críticas nas redes sociais

Embora o MEC tenha afirmado que o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde as classificações são disponibilizadas, estava operando sem instabilidades, segundo informações da Agência Brasil, diversos participantes relataram nas redes sociais que os dados ainda não haviam sido oficialmente publicados e cobraram da pasta algum posicionamento sobre a situação.

No perfil oficial do MEC no Instagram, a publicação sobre o comunicado de adiamento, acumulava mais de 5.500 comentários e foi alvo de inúmeras críticas pela falta de esclarecimentos ao longo do domingo. No entanto, o post foi excluído nesta manhã.

"Que absurdo. O dia todo aguardando o resultado do Sisu para sair um comunicado depois das 23h50 dizendo que vai sair amanhã? Falta de respeito total", escreveu uma usuária. "Como incentivar o ingresso à universidade quando fazem todos os estudantes passarem por esse caos e angústia para entrar em uma, todo ano?", questionou outro usuário.

Lista de Espera

Aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções ainda têm a chance de disputar uma vaga por meio da lista de espera, cujo prazo para manifestação de interesse vai até o dia 31 de janeiro.

Estudantes que participaram do Enem 2024, obtiveram nota acima de zero na redação e não se declararam como treineiros puderam se inscrever no Sisu 2025.

Além do Sisu, outras oportunidades de acesso ao ensino superior estão disponíveis, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).