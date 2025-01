Sisu 2025: Resultado pode ser consultado a partir deste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 pode ser consultado a partir deste domingo (26). Ao todo, foram ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

Embora o Ministério da Educação (MEC) tenha informado que a página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde as classificações ficam disponíveis, está operando normalmente e sem instabilidade, diversos estudantes relataram nas redes sociais que os dados ainda não haviam sido oficialmente liberados até as 18h30.

"O atraso na divulgação dos resultados do Sisu é uma falta de respeito imensa com os estudantes. Eles se dedicaram o ano inteiro, estudaram, se prepararam para esse momento crucial e agora estão sendo tratados com o maior descaso", afirmou uma usuária na página do Inep, no Instagram.

A seleção foi realizada com base na média das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), respeitando o limite de vagas disponíveis por curso e modalidade de concorrência. O processo também considerou critérios sociais e econômicos definidos pela Lei de Cotas.

Matrículas começam nesta segunda-feira (27)

As inscrições ocorreram entre os dias 17 e 21 de janeiro, quando os estudantes puderam selecionar até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. Aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções ainda têm a chance de disputar uma vaga por meio da lista de espera, cujo prazo para manifestação de interesse vai até o dia 31 de janeiro.

O período de matrículas nas instituições de ensino superior será de 27 a 31 de janeiro. Estudantes que participaram do Enem 2024, obtiveram nota acima de zero na redação e não se declararam como treineiros puderam se inscrever no Sisu 2025.

Além do Sisu, outras oportunidades de acesso ao ensino superior estão disponíveis, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Com informações da Agência Brasil