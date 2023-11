2ª Expo Preta RioMar terá show de Negra Li, desfile de moda e espaço literário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No mês que marca a Consciência Negra, o RioMar Recife e o Instituto JCPM de Compromisso Social promovem a 2ª Expo Preta RioMar, mostra autoral que evidencia, celebra e difunde a cultura negra e o afroempreendedorismo.

O evento ocorre entre os próximos dias 17 e 19 de novembro, reunindo produtos, serviços, artes visuais, música e painéis de conteúdo, para incentivar a sociedade a refletir sobre representatividade e igualdade racial.

Reconhecida e premiada já no seu primeiro ano, a Expo Preta RioMar chega à segunda edição ainda mais potente. Desta vez, a abertura contará com show de Negra Li, cantora, rapper, compositora e atriz que é referência no atual cenário musical brasileiro. A apresentação da artista tem início às 19h do dia 17/11 (sexta-feira), no Teatro RioMar, e os ingressos já estão à venda através do RioMar Recife SuperApp por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Todas as demais atividades oferecidas de sexta a domingo no Piso L3 do RioMar Recife são gratuitas. A programação diversificada traz como novidades da edição de 2023 um desfile de moda comandado pelo estilista senegalês Lassana Mangassouba e o Espaço Literatura Preta, ocupado por escritoras, educadoras, contadoras de histórias e empreendedoras sociais recifenses, como Jaqueline Fraga, autora de "Negra Sou", finalista do prêmio Jabuti.

Haverá, ainda, uma área dedicada às crianças e adolescentes, com jogos online da startup pernambucana Mangrove Game Studio.

Outro destaque é o painel mediado pelo jornalista Pedro Lins com Tia Má, atriz, comunicadora, escritora, ativista e comediante que faz crítica com humor sobre questões como racismo, xenofobia, gordofobia, relacionamento, sexualidade e autoestima no seu stand up "Tia Má Com a Língua Solta" e em programas de televisão.

"A Expo Preta RioMar é um movimento que reflete o compromisso do Grupo JCPM com a inclusão econômica e a valorização da cultura negra em todas as suas nuances", destaca a diretora de Desenvolvimento Social e Relações Institucionais do Grupo JCPM, Lucia Pontes.

A gerente de Marketing do RioMar Recife, Denielly Halinski, também ressalta a relevância da mostra.

“Estamos felizes em promover a 2ª edição da Expo Preta RioMar em parceria com o IJCPM. Trata-se de um projeto autoral que reúne negócios, cultura e conteúdo em um só evento. De forma democrática e inclusiva, a mostra valoriza as iniciativas de afroempreendedorismo originadas no Pina e Brasília Teimosa, contemplando este ano também outros territórios do Recife. O evento está consolidada e já integra o calendário anual do RioMar Recife”, pontua.

Evento ocorre no RioMar Recife, pelo segundo ano - Divulgação

A partir de painéis de conteúdo, oficinas, mostra de artes visuais e apresentações culturais de classificação livre, a programação da 2ª Expo Preta RioMar abraça todas as pessoas. "Trata-se de uma iniciativa de enorme valor agregado para promover a reflexão sobre os desafios enfrentados na construção de uma sociedade sustentável. Tudo isso construído de forma coletiva, inclusiva e plural", ressalta a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal.

O envolvimento das pessoas afroempreendedoras em todas as etapas do projeto é um dos princípios norteadores da Expo Preta RioMar desde a sua concepção. Conteudos, atracões artísticas, expografia e programacão em geral são formatados através da escuta e do reconhecimento da riqueza da cultura negra em todas as suas nuances. "O evento ecoa a voz e as experiências das comunidades, de onde surgiu o anseio de pautar o tema do enfrentamento à desigualdade racial, para marcar o Mês da Consciência Negra. O engajamento do público geral nessa discussão produz um efeito multiplicador, essencial ao fomento de uma cultura inclusiva", salienta a gestora de Diversidade e Inclusão do Grupo JCPM, Juliana Martorelli.

AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS

Enquanto no ano passado, as pessoas empreendedoras vinham do Pina e de Brasília Teimosa, comunidades do entorno do RioMar onde o IJCPM atua há mais de 10 anos, em 2023 percebeu-se a necessidade de abrir espaço para pequenos negócios de outras áreas da Região Metropolitana do Recife. Com curadoria da Futuro Black e produção de Mariana Passos, a 2ª Expo Preta RioMar contará com produtos e serviços também de bairros como Boa Vista, Coque, Cordeiro, Santo Amaro e Torrões.

“São afroempreendedores do ramo da moda, acessórios, beleza e das artes plásticas e visuais, além de escritoras. Teremos apresentações que levarão o público a uma imersão no universo da cultura negra e também painéis de conteúdos para conscientização”, detalha Dayse Rodrigues, diretora de diversidade racial da Futuro Black, empresa social que impulsiona vidas negras.

A mostra ocupará uma área de 150 m2, que abrigará araras e vitrines com peças de vestuário, acessórios, maquiagem, objetos de decoração, quadros e fotografias, além de cabines de serviços que oferecem penteados afro, barbearia, entre outros.

Somados os expositores com os participantes da programação cultural, mais de 50 pessoas afroempreendedoras serão contempladas na 2ª. Expo Preta RioMar. É o caso de Marta Soares, que participa pela primeira vez da mostra com a sua grife Negra Rosa, especializada em cuidado capilar, skincare e maquiagem para pessoas negras.

"É muito gratificante como empreendedora preta ocupar diferentes espaços para mostrar a essência do meu trabalho, que vai além da venda de produtos. A Negra Rosa tem entre seus objetivos elevar a autoestima e empoderar as pessoas pretas através de cosméticos apropriados para cada tom de pele", afirma.

Segundo Tiago Salvador, estilista da marca artesanal e sustentável Timóteo, que estará na mostra pela segunda vez, a visibilidade proporcionada pela exposição aos empreendedores e seus territórios tem um impacto imensurável, abrindo portas para novas conexões e parcerias. “As vendas impulsionadas pelo evento não se limitam ao período da exposição, elas se estendem ao longo do ano, com novos contatos que se tornaram clientes fixos”, conta.

Como atesta Tiago, a participação em feiras é uma oportunidade significativa para empreendedores ampliarem sua projeção, estabelecerem conexões de negócios e acessarem novos mercados. Contudo, esses eventos muitas vezes envolvem custos consideráveis, incluindo taxas de inscrição, produção de material promocional, e logística, tornando-se uma barreira para muitos empreendedores negros que já enfrentam desafios sistêmicos, incluindo acesso limitado a capital e redes de apoio.

Reconhecendo essa realidade, a Expo Preta RioMar oferece uma ajuda de custo diária para os expositores, visando minimizar essas barreiras financeiras. Esse apoio é crucial não apenas para garantir a presença de empreendedores negros no evento, mas também para promover a igualdade de oportunidades dentro do ecossistema empreendedor.

A valorização das competências das pessoas negras, a viabilização da geração de renda e a autonomia financeira são pilares da Expo Preta. Por isso, o staff e os jovens promotores da mostra também são oriundos prioritariamente das comunidades participantes.

A Expo Preta RioMar dura três dias, mas a experiência de 2022 já provou que sua influência e resultados reverberam muito além do período de realização do evento. O reconhecimento desse impacto social levou a mostra ao primeiro lugar do pódio na edição de 2023 do Prêmio Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), um dos mais importantes do segmento.

O destaque foi na categoria Newton Rique de Sustentabilidade, voltada ao estímulo de iniciativas conectadas com responsabilidade ambiental, social e governança.

Na 2ª Expo Preta RioMar, o propósito é que o alcance seja ainda maior. Para tanto, as marcas estarão expostas durante todo o Mês da Consciência Negra em Vitrines no shopping e também no Quiosque Solidário do RioMar Recife, ocupado em novembro pelo grupo Pinosa, projeto de moda autoral e sustentável que subsidiou a primeira edição da mostra.

"Mesmo depois de finalizada a Expo Preta RioMar, os produtos serão exibidos, com endereço e contatos dos empreendedores, para potencializar a sua visibilidade", detalha Thayara Paschoal.

Na visão do RioMar Recife e do Instituto JCPM de Compromisso Social, com oportunidades, a transformação social acontece.

SERVIÇO

O quê: 2ª Expo Preta RioMar - Realização do RioMar Recife e IJCPM

Quando e onde: De 17 a 19/11, no Teatro RioMar e no piso L3 do RioMar Recife

Horário: A mostra de produtos e serviços ocorre no mesmo horário de funcionamento do shopping: das 9h às 22h, na sexta e sábado, e das 12h às 21h, no domingo. Programação cultural e painéis de conteúdo começam às 13h e seguem até as 21h