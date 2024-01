Antônio Campos defende voto em João Campos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O advogado Antônio Campos, novamente candidato em Olinda, nestas eleições, acaba de defender o voto no sobrinho e prefeito no Recife, João campos, com quem já se estranhou publicamente.

"Se votasse em Recife, meu domicílio é Olinda, votaria em João Campos pelo seu trabalho na Prefeitura. Tem mudado Recife. Meu gesto também é uma homenagem a Eduardo Campos, seu pai e meu irmão, um grande líder, que sempre estive junto e foi um grande amigo meu e um grande político. Esse gesto meu é um reconhecimento, sem esperar reciprocidades. Da minha parte ele tem um gesto amigo", afirmou Antônio Campos, que se apresentou novamente como candidato em Olinda.

Não faz muito tempo, Antônio Campos prometeu atacar o PSB de João Campos nas eleições do Recife. Em várias oportunidades, o ex-presidente da Fundaj sob Bolsonaro aponta o PSB como responsável por não ter sido eleito em Olinda, contra Lupércio.



No final do ano passado, Antônio Campos esnobou Mirella, candidata de Lupércio em Olinda, criticou Gleide Ângelo, candidata do PSB na mesma cidade, além de ter dito que iria bater no PSB no Recife em 2024. "Serei também um personagem político atuante na eleição do Recife, combatendo o PSB, que saqueou Pernambuco nos últimos anos, demonstrando reciprocidade da atuação do PSB em Olinda", escreveu então.

Busca de neutralidade

"Como não teve mudança na relação com João Campos, talvez ele queira um PSB neutro em Olinda. Ele ficou espremido entre essas duas candidaturas, do PCdoB e do nome de Lupércio. E ainda tem Izabel Urquiza candidata pelo PL", explica uma fonte do blog.

Hoje aliado da atual governadora, Raquel Lyra, o advogado acaba de mudar o domicílio para Rio Doce, nesta fase de pré-campanha.

"Em 2016, fui traído pelo PSB no processo eleitoral em Olinda, que teve na candidatura de Lupércio a sua real candidatura, oferecendo apoio substancial a Lupércio nos bastidores. O PSB teve um papel crucial na sua eleição na cidade, sendo parte integrante da gestão e também responsável pelo caos em Olinda", afirmou em dezembro.

"Agora, tenho a oportunidade de enfrentar diretamente o PSB, que apresentou sua campeã de votos (Gleide Ângelo) no estado para me enfrentar em Olinda. Davi quando enfrentou Golias só tinha a sua fé. Mas prevenido levou 3 fundas afiadas porque podia uma falhar, e derrubou o campeão dos filisteus".