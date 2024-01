Recém-chegada ao PT, Eugênia Lima recebe a bênção de Lula e pode compor com PC do B em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O PC do B vai lançar candidatura em Olinda e o PC do B já larga com o apoio do PT pela federação e pode ainda ser o caminho natural do PSB lá, caso a deputada Gleide Angelo desista do convite realizado para sair candidata na cidade. Ainda tem Izabel Urquiza candidata pelo PL em Olinda.

Recém-chegada no PT, após desfiliação do Psol, Eugênia Lima pode sair vereadora na cidade ou mesmo compor a vice de Luciana Santos. Não foi por outro motivo que ela recebeu a bênção de Lula, na passagem do presidente em Pernambuco durante esta quinta-feira (18). A aproximação tem o dedo da senadora Teresa Leitão (PT), sua madrinha política.

Eugênia estava entre as autoridades que aguardavam o presidente na base aérea do Recife. Apresentada novamente ao presidente Lula, desta vez como filiada ao PT, recebeu as boas-vindas do presidente.

Na comitiva, além da senadora, estavam a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; o prefeito do Recife, João Campos; o ex-deputado federal Danilo Cabral (PSB), e também os ministros pernambucanos Luciana Santos (MCTI), José Múcio (Defesa) e Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

“Foi muito emocionante este encontro. Já havíamos nos encontrado na campanha para o senado em 2022, quando concorri pela segunda vez à câmara alta pelo PSOL. Agora, no PT, iniciamos uma nova etapa de luta; e receber as boas-vindas do presidente Lula é primordial para o novo projeto político que vamos traçar para a cidade de Olinda dentro da federação do PT/PCdoB/PV”, disse.