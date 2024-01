Concurso INSS 2024 inscrição data: já foi divulgada? Confira novidades do certame

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja as últimas atualizações sobre o Concurso do INSS

Na terça-feira (16), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, divulgou um vídeo nas redes sociais sobre as atualizações do próximo Concurso do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

No vídeo, a ministra da Gestão e Inovação (MGI), Esther Dweck, informou que o certame com vagas para Perito Médico será realizado até o final do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ou seja, a próxima seleção para o INSS deve ocorrer até o ano de 2026.

De acordo com Lupi, o Concurso irá focar em trazer novos profissionais às regiões do país com os maiores déficits - especialmente no Norte e Nordeste.







Ainda em 2023, Carlos havia mencionado a realização de um Concurso do INSS com até 660 vagas.

No entanto, o número exato de cargos disponíveis será divulgado apenas com o edital do certame.

O cargo de Perito Médico - nível superior - tem salário inicial de R$ 15.875,99 e jornada de 40h semanais (oito diárias).

Além disso, os médicos recebem Auxílio-Alimentação de R$ 658 e gratificação.

Enquanto isso, milhares de concurseiros aguardam por novas vagas de Técnico e Analista do Seguro Social.

A vaga de analista tem jornada de 40 horas semanais - 8 horas diárias - e remuneração entre R$ 6.000 a R$ 11.153.

EDITAL DO CONCURSO DO INSS



O último edital do INSS ofereceu 1.000 vagas imediatas e mais 2.273 de cadastro reserva em 2022 - para o cargo de Técnico do Seguro Social.

A seleção ocorreu sob responsabilidade da Cebraspe.

Para a carreira de Perito Médico, o último concurso foi realizado em 2011 e preencheu cerca de 1.875 vagas.

A seleção foi organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC), e a remuneração inicial correspondia a cerca de R$ 9 mil.

Até o presente momento, não há data oficial prevista para a divulgação do edital para o próximo concurso do INSS.