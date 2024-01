Qual vai ser o valor do PIS 2024? Veja previsão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Calendário do PIS de 2024 tem novidades no valor; saiba os detalhes

Com a proximidade do início dos pagamentos do PIS 2024 para o primeiro grupo de trabalhadores, as atenções agora se voltam para a tabela do PIS 2024.

Os trabalhadores que têm direito ao PIS fazem perguntas todos os dias na web, como "Quando será pago o PIS ano-base 2022?" ou "Quando será pago o PIS 2022?", o que demonstra a importância do dinheiro do abono salarial para eles.

Até o momento, as informações indicam que a possível antecipação do PIS 2024 está descartada.

Neste artigo, você pode conferir qual é a previsão de pagamentos do calendário do PIS 2024 (ano-base 2022) e qual será o valor do PIS 2024.

O QUE É PIS PASEP?



O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, cujos pagamentos são efetuados pela Caixa Econômica Federal.

Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é voltado para os funcionários públicos e é administrado pelo Banco do Brasil.

É importante mencionar que o calendário de saque e o valor do benefício são uniformes para ambos os grupos, independentemente se é PIS ou PASEP.

QUAL O VALOR DO PIS 2024?

Uma novidade para os trabalhadores que vão receber o PIS 2024 está no valor que será pago no abono salarial no calendário do PIS de 2024.

Os valores do PIS/Pasep sempre seguem o salário mínimo vigente no ano de pagamento, que, de acordo com o novo valor aprovado, é de R$ 1.412 em 2024.

É importante frisar que o montante do abono salarial depende do período que a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano-base.

Portanto, somente recebe a integralidade dos valores quem trabalhou os 12 meses. Compreenda como funciona a proporcionalidade da tabela do PIS 2024, que será aplicada no calendário do PIS de 2024.

Tabela PIS 2024, referente ao ano-base 2022:

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

CALENDÁRIO DO PIS 2024 ATUALIZADO

Veja o calendário do PIS 2024 atualizado:

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

0

15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO 1

15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO 2

15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO 3

15 DE ABRIL

27 DE DEZEMBRO 4

15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO 5

15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO 6

15 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO 7

15 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO 8

15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO 9

15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

CALENDÁRIO PASEP 2024 BANCO DO BRASIL

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

0

15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO 1

15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO 2

15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO 3

15 DE ABRIL

27 DE DEZEMBRO 4

15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO 5

15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO 6

15 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO 7

15 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO 8

15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO 9

15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

