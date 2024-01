Após especulações de chapa com João Campos, Geraldo Júlio se pronuncia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Geraldo Julio se pronuncia sobre entrar na chapa de João Campos como vice após especulações sobre posição disputada nas eleições municipais de 2024, veja declaração do ex-prefeito do Recife

Depois de especulações que indicavam a possibilidade de que o ex-prefeito do Recife Geraldo Júlio assumisse o posto de candidato à vice-prefeito de João Campos (PSB) em sua disputa pela reeleição, Júlio se pronunciou sobre o tópico.

"Informo que já tomei a decisão de não disputar nenhum cargo nas eleições de 2024. Estou muito feliz com o trabalho que o meu amigo João vem fazendo, que já fez dele o melhor prefeito do país, e o nosso compromisso é trabalhar intensamente pela sua reeleição.", escreveu Geraldo Julio.



GERALDO JÚLIO NEGA QUE ENTRARÁ COMO VICE DE JOÃO CAMPOS EM CHAPA PARA 2024

Com a apresentação da possibilidade apontada por José Matheus Santos, da Folha de São Paulo, de que o PSB cogitava criar uma chapa pura do partido com a inclusão de Geraldo Júlio como vice, o ex-prefeito do Recife se pronunciou.

Em nota, Geraldo Júlio elogiou a gestão de João Campos, ao chamá-lo de "melhor prefeito do país", e negou a possibilidade de entrar como vice de Campos.

Geraldo Júlio indicou que tomou a decisão de não disputar cargos eleitorais em 2024, assim como ocorreu em 2022. Apesar da negativa, Júlio afirmou que trabalhará para reeleger João Campos na disputa desse ano.

Desde que desistiu de ser o candidato do PSB para o Governo de Pernambuco nas eleições de 2022, Geraldo Júlio tem se mantido mais distante do cenário político. A mudança no final de 2021 gerou uma movimentação dentro da sigla para encontrar um novo substituto para o posto, o caso é atribuído como um dos motivos da derrota dos socialistas no último pleito estadual.

JOÃO CAMPOS ANUNCIA QUE ABRIU MÃO DE RECURSOS DO ICMS EM PROL DE MUNÍCIPIOS MENORES DE PE