Concurso do INSS 2024: Edital já tem previsão? Confira as últimas informações sobre certame

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba previsão para mais um edital do INSS

Em 2024, o Ministro da Previdência divulgou um concurso do INSS com 1500 vagas. O PPA para 2024-2027 inclui um novo edital para Perito. Descubra mais!

Últimas informações sobre o Concurso INSS 2024

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou metas relacionadas à previdência durante Audiência Pública. Ele enfatizou a intenção de realizar um novo concurso público para aprimorar o atendimento aos beneficiários.

Foi encaminhado um pedido para cerca de 1.500 vagas, especialmente para médicos peritos, uma categoria com grande carência, principalmente no Nordeste do Brasil.

Leia Também Concurso da Caixa Econômica: saiba o que cai na prova específica para o cargo de técnico bancário TI

O Presidente do INSS, em entrevista ao Correio Braziliense, abordou a crescente necessidade de servidores e as medidas adotadas para garantir a entrada dos aprovados.

vagas e cargos para o Concurso INSS 2024

Um novo edital com 1.700 vagas para o cargo de Perito foi anunciado pelo secretário de Regime Geral da Previdência Social em julho de 2023. O presidente do INSS mencionou em entrevista ao UOL que o certame está em estágio de “estudos avançados”.

O órgão solicitou 7.655 vagas de nível médio e superior, incluindo Analistas e Técnicos do Seguro Social. A confirmação e viabilidade da seleção em 2024 aguardam análise do Ministério da Previdência.

O Conselho Nacional de Previdência Social, em agosto de 2023, ratificou a necessidade do concurso público para contratar 7.655 servidores de carreira. Confira o documento completo em "situação atual".

Edital do INSS 2024

Desta maneira, ainda não existe uma previsão exata para a publicação de mais um Edital do INSS.