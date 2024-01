Calendário Bolsa Família 2024: Que horas cai o Bolsa Família no Caixa Tem? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Beneficiários do Bolsa Família são pessoas que possuem a renda mensal de até R$ 218, ou seja, em situação de pobreza.

O programa vem com o objetivo de garantir uma renda básica para esta parcela da população.

Confira que horas cai o Bolsa Família no Caixa Tem:

QUE HORAS CAI O BOLSA FAMÍLIA?

O pagamento do Bolsa Família costuma ser creditado nas contas do Caixa Tem a partir das primeiras horas do dia.

Em geral, a maioria dos beneficiários recebe o valor na Poupança Social Digital até às 9h da manhã.

Conforme alguns relatos de participantes do programa, há casos em que o dinheiro é recebido durante a madrugada, enquanto outros beneficiários o recebem algumas horas mais tarde.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2024

Tudo sobre os pagamentos do Bolsa Família em fevereiro - Divulgação/Bolsa Família

